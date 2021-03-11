"Надо отреагировать с долей жёсткости": В Совфеде ответили на заявление Японии о блокаде Южных Курил

Громкое заявление японского политолога о необходимости блокады Южных Курил нуждается в адекватном и жёстком ответе со стороны России, считает член Совфеда РФ Анатолий Широков.

"На сегодняшний день суверенитет над этими островами России обеспечен не только итогами Второй мировой войны, но и действующей конституцией. Поэтому ни о каких территориальных уступках японской стороне речи не идёт", — заявил парламентарий в беседе Лайфом.

По мнению Широкова, Россия и Страна восходящего солнца всё-таки должны не конфликтовать, а найти мирный способ решения проблемы. Этого можно достичь только на принципах уважения взаимного суверенитета. Однако на подобные выпады со стороны Токио нужно реагировать "с определённой долей жёсткости", отметил парламентарий. По его мнению эти вещи не должны обсуждаться, поскольку Москва не намерена делать что-то, что противоречило бы конституции.

Напомним, накануне японский политолог, бывший дипломат Акио Кавато заявил, что для решения "территориального вопроса" с Москвой город Токио должен заблокировать несколько проливов между материковой Россией и Южными Курилами. По его мнению, японские власти не должны торопиться в решении территориального вопроса — следует дождаться, когда мощь России "снизится, как в 1990-е годы", считает он.

Спор РФ и Японии о принадлежности Южных Курил идёт с 1945 года, когда архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом Москва неоднократно заявляла, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.

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