Россия заняла 129-е место в рейтинге равноправия полов

Россия заняла 129-е место в рейтинге гендерного равенства "Женщины, бизнес и закон – 2021", составленном Всемирным банком. С прошлого года страна потеряла семь позиций, сообщает газета "Известия".

Так, в 2021 году РФ получила 73,1 балла из 100 возможных. К слову, похожий результат оказался у Бурунди и Уганды. При этом главными российскими гендерными проблемами Всемирный банк посчитал трудоустройство женщин, оплату их труда и пенсии — по этим пунктам страна набрала всего половину возможных баллов. Неполное равенство наблюдается в браке, родительстве и ведении бизнеса. Отмечается, что одинаковые права достигнуты в передвижении и владении собственностью.

Как уточняет издание, всего в рамках исследования были проанализированы законы 190 стран. Оценка проводилась по восьми параметрам: трудоустройство, заработная плата, свобода передвижения, брак, рождение ребёнка, ведение бизнеса, владение активами и пенсии. Лидировали в рейтинге десять стран, которые набрали 100 очков. Это Бельгия, Дания, Швеция, Канада, Франция, Португалия, Исландия, Ирландия, Латвия и Люксембург. Далее с результатом 97,5 балла следуют Германия, Великобритания, Голландия и Новая Зеландия. У Перу и Парагвая — 95 и 94,4 очка, а Соединённые Штаты оказались на 37-м месте с 91,3 балла из-за неравной оплаты труда.

В то же время опрошенные "Известиями" эксперты выразили сомнение в объективности оценки Всемирного банка. Они отметили, что Россию в рейтинге опередили традиционно патриархальные страны, например Саудовская Аравия и ОАЭ. В Минтруде, в свою очередь, заявили, что мужчины и женщины в нашей стране обладают равными экономическими правами. Кроме того, в настоящее время ведомство прорабатывает сервисы, которые помогут россиянкам вернуться к работе после декретного отпуска на выгодных условиях. А ещё в Минэкономразвития уточнили, что сейчас 43% российских компаний возглавляют именно женщины, а само министерство уже с 2005 года консультативно и финансово поддерживает женское предпринимательство.

Как ранее выяснил Лайф, почти половина россиянок уверена, что мужчинам проще строить карьеру.

Авторы