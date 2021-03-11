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Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу — видео

SpaceX учла ошибки предыдущего запуска, когда элемент упал в Атлантику.

11 марта 2021, 09:13

Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, запущенной на орбиту с 60 спутниками проекта Starlink, успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантике.

Старт ракеты состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 03:13 по местному времени (11:13 мск). Она доставит на орбиту 60 интернет-спутников проекта Starlink. Предыдущий запуск спутников состоялся 16 февраля.

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Напомним, тогда компания предпринимателя Илона Маска SpaceX потеряла первую ступень ракеты, которая упала в Атлантическое море после шести успешных приземлений.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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