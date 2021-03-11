Многоразовая ступень ракеты Falcon 9 успешно приземлилась на плавучую платформу — видео
SpaceX учла ошибки предыдущего запуска, когда элемент упал в Атлантику.
Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/fI2VvU3kWO— SpaceX (@SpaceX) March 11, 2021
Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, запущенной на орбиту с 60 спутниками проекта Starlink, успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантике.
Старт ракеты состоялся с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 03:13 по местному времени (11:13 мск). Она доставит на орбиту 60 интернет-спутников проекта Starlink. Предыдущий запуск спутников состоялся 16 февраля.
Напомним, тогда компания предпринимателя Илона Маска SpaceX потеряла первую ступень ракеты, которая упала в Атлантическое море после шести успешных приземлений.
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