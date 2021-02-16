SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon 9 в Атлантике — видео
Данный элемент ракеты использовался для запусков уже в шестой раз.
Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая стартовала на орбиту с 60 интернет-спутниками Starlink, упала в Атлантическое море. Как сообщает SpaceX, управляемая посадка на плавучую платформу провалилась.
"По всей видимости, мы не посадили ускоритель на платформу Of Course I Still Love You ("Конечно, я всё ещё люблю тебя"). Очень жаль, что мы не извлекли его", — сказал инженер-технолог компании Джессика Андерсон.
Вертикальная посадка на автоматическую морскую платформу в Атлантике должна была быть осуществлена через восемь минут 24 секунды после старта Falcon 9. Однако камеры не зафиксировали посадки элементов ракеты на платформу-дрон. Потерянный элемент ракеты использовался для запусков уже в шестой раз.
Ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 22:59 (06:59 мск). В предыдущий раз компания Илона Маска запустила на орбиту партию из 60 спутников Starlink 4 февраля. При этом SpaceX намерена уже в этом году отправить в космос ракету с полностью гражданским экипажем.
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