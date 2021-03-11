Charlie Hebdo выпустил обложку с Елизаветой II, душащей Меган Маркл ногой
Вероятно, поводом для карикатуры стало скандальное интервью супруги принца Гарри.
Фото © charliehebdo.fr
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил очередную скандальную карикатуру. Свежий номер журнала вышел с изображением королевы Елизаветы II, которая душит ногой Меган Маркл.
"Почему Меган покинула Букингемский дворец? Потому что не могла больше дышать", — говорится в подписи к изображению.
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Вероятнее всего, идея такой обложки французским журналистам пришла в голову после скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри американской телеведущей Опре Уинфри. Напомним, тогда Маркл рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о самоубийстве.
Ранее Лайф сообщал, что Меган Маркл намерена проигнорировать приглашение на день рождения Елизаветы II. 12 июня в стране проходит традиционная церемония выноса знамени — военный парад в честь дня рождения королевы.
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