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Charlie Hebdo выпустил обложку с Елизаветой II, душащей Меган Маркл ногой

Вероятно, поводом для карикатуры стало скандальное интервью супруги принца Гарри.

11 марта 2021, 09:51
<p>Фото © <a href="https://abo.charliehebdo.fr/common/product-article/520" target="_blank" rel="noopener noreferrer">charliehebdo.fr</a></p>

Фото © charliehebdo.fr

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил очередную скандальную карикатуру. Свежий номер журнала вышел с изображением королевы Елизаветы II, которая душит ногой Меган Маркл.

"Почему Меган покинула Букингемский дворец? Потому что не могла больше дышать", — говорится в подписи к изображению.

15 признаний из интервью Меган Маркл и принца Гарри, после которых все возненавидели королевскую семью

15 признаний из интервью Меган Маркл и принца Гарри, после которых все возненавидели королевскую семью

Вероятнее всего, идея такой обложки французским журналистам пришла в голову после скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри американской телеведущей Опре Уинфри. Напомним, тогда Маркл рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о самоубийстве.

Ранее Лайф сообщал, что Меган Маркл намерена проигнорировать приглашение на день рождения Елизаветы II. 12 июня в стране проходит традиционная церемония выноса знамени — военный парад в честь дня рождения королевы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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