Charlie Hebdo выпустил обложку с Елизаветой II, душащей Меган Маркл ногой

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил очередную скандальную карикатуру. Свежий номер журнала вышел с изображением королевы Елизаветы II, которая душит ногой Меган Маркл.

"Почему Меган покинула Букингемский дворец? Потому что не могла больше дышать", — говорится в подписи к изображению.

15 признаний из интервью Меган Маркл и принца Гарри, после которых все возненавидели королевскую семью

Вероятнее всего, идея такой обложки французским журналистам пришла в голову после скандального интервью Меган Маркл и принца Гарри американской телеведущей Опре Уинфри. Напомним, тогда Маркл рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о самоубийстве.