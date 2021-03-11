Американские военные смогут бесплатно менять пол

Министерство обороны США подтвердило, что военные страны могут сделать операцию по смене пола бесплатно в рамках пакета медицинских льгот в соответствии с указом президента Джо Байдена. Об этом сообщает издание NewsMax.

"Эта пересмотренная политика также гарантирует, что вся необходимая по медицинским показаниям медицинская помощь в переходный период, разрешённая законом, доступна для всех военнослужащих", — отметил министр обороны Ллойд Остин.

Согласно указу Байдена, операция стоимостью от 100–200 тысяч долларов будет оплачиваться из бюджета. По данным федерального исследования, более 15 тысяч военных и 134 тысячи ветеранов идентифицируют себя как трансгендеры.

Ранее Лайф рассказывал, что в США экс-мужчине напророчили будущее первого трансгендера в администрации президента. Но в сенате уже есть такой человек.

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