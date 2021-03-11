Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Ветер сносит с ног: в Новороссийске бушует непогода — видео

Синоптики предупредили о возможном обледенении судов.

11 марта 2021, 09:38

Непогода в Краснодарском крае. Видеозапись из Новороссийска в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Новороссийске разбушевался ураганный ветер, порывы которого днём достигнут 27–32 метров в секунду. О непогоде местных жителей предупредила пресс-служба администрации города.

В сообщении также говорится, что высота волн достигает 13–20 дм, вероятно парение моря и медленное обледенение судов. В распоряжении Лайфа оказалось видео с погодной ситуацией в городе, которое сняла местная жительница.

Мощная лавина сошла у школы на Камчатке, один человек погиб

Мощная лавина сошла у школы на Камчатке, один человек погиб

На кадрах видно, что под порывами ветра сгибаются растения, а пешеходам сложно передвигаться по улицам. Так, например, одна из местных жительниц в качестве опоры ухватилась за светофор, который на ветру раскачивает из стороны в сторону.

Ранее Лайф рассказывал, что под Челябинском семья с двумя детьми застряла в жуткой пробке на трассе без еды и бензина. Из-за непогоды на дороге образовался многокилометровый затор.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1