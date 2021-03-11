Ветер сносит с ног: в Новороссийске бушует непогода — видео
Синоптики предупредили о возможном обледенении судов.
В Новороссийске разбушевался ураганный ветер, порывы которого днём достигнут 27–32 метров в секунду. О непогоде местных жителей предупредила пресс-служба администрации города.
В сообщении также говорится, что высота волн достигает 13–20 дм, вероятно парение моря и медленное обледенение судов. В распоряжении Лайфа оказалось видео с погодной ситуацией в городе, которое сняла местная жительница.
На кадрах видно, что под порывами ветра сгибаются растения, а пешеходам сложно передвигаться по улицам. Так, например, одна из местных жительниц в качестве опоры ухватилась за светофор, который на ветру раскачивает из стороны в сторону.
Ранее Лайф рассказывал, что под Челябинском семья с двумя детьми застряла в жуткой пробке на трассе без еды и бензина. Из-за непогоды на дороге образовался многокилометровый затор.
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