Ветер сносит с ног: в Новороссийске бушует непогода — видео

Непогода в Краснодарском крае. Видеозапись из Новороссийска в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В Новороссийске разбушевался ураганный ветер, порывы которого днём достигнут 27–32 метров в секунду. О непогоде местных жителей предупредила пресс-служба администрации города.

В сообщении также говорится, что высота волн достигает 13–20 дм, вероятно парение моря и медленное обледенение судов. В распоряжении Лайфа оказалось видео с погодной ситуацией в городе, которое сняла местная жительница.

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На кадрах видно, что под порывами ветра сгибаются растения, а пешеходам сложно передвигаться по улицам. Так, например, одна из местных жительниц в качестве опоры ухватилась за светофор, который на ветру раскачивает из стороны в сторону.