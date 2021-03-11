В Белоруссии выявили первые случаи заражения "британским" коронавирусом-мутантом

"Первые образцы "британского" штамма белорусские специалисты нашли у лиц, прибывших из-за рубежа: Польша, Украина, Египет. Ещё несколько положительных образцов получены у лиц, инфицированных на территории страны", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Напомним, мутировавшая разновидность коронавируса была обнаружена в Соединённом Королевстве в середине декабря. Штамм распространяется с большей скоростью и является более опасным, чем другие. Накануне учёные выяснили, что "британский" коронавирус-мутант увеличивает риск летального исхода на 64%.