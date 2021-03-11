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В Белоруссии выявили первые случаи заражения "британским" коронавирусом-мутантом

Болезнь нашли у путешественников, вернувшихся из Польши, Украины и Египта.

11 марта 2021, 09:32
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министерство здравоохранения Белоруссии сообщило, что в республике впервые было зафиксировано несколько случаев инфицирования "британским" штаммом коронавируса. Ведомство отмечает, что эти данные были подтверждены Республиканским научно-практическим центром.

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"Первые образцы "британского" штамма белорусские специалисты нашли у лиц, прибывших из-за рубежа: Польша, Украина, Египет. Ещё несколько положительных образцов получены у лиц, инфицированных на территории страны", — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Напомним, мутировавшая разновидность коронавируса была обнаружена в Соединённом Королевстве в середине декабря. Штамм распространяется с большей скоростью и является более опасным, чем другие. Накануне учёные выяснили, что "британский" коронавирус-мутант увеличивает риск летального исхода на 64%.

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Ранее Лайф сообщал, что российские вакцины подтвердили эффективность в борьбе с "британским" штаммом коронавируса. Отмечается, что сыворотки привитых граждан эффективно нейтрализовали как "британский" вариант коронавируса, так и обычный.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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