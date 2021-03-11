Кремль: Получаем информацию о повышении напряжённости на линии соприкосновения в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до администрации главы государства доходит информация о том, что на линии соприкосновения в Донбассе в последнее время существенно повысилась напряжённость. Кремль по этому поводу испытывает обеспокоенность.

"Любое повышение напряжённости в таком горячем месте, оно потенциально провокациями. И, учитывая агрессивную позицию украинских Вооружённых сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность", — сказал Песков.

Представитель Кремля призвал СМИ, на которые в данном случае ложится большая ответственность, быть аккуратными и проверять информацию о ситуации на линии соприкосновения.

Ранее в МИД РФ заявили, что в Москве не знают о мирном плане Киева по урегулированию ситуации в Донбассе. По заявлению Офиса президента Украины, он был предложен Берлином и Парижем, а доработан в Киеве.

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