Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Кремль: Получаем информацию о повышении напряжённости на линии соприкосновения в Донбассе

Такое обострение чревато провокациями, отметили там.

11 марта 2021, 09:46

Фото © ТАСС / Рюмин Александр

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что до администрации главы государства доходит информация о том, что на линии соприкосновения в Донбассе в последнее время существенно повысилась напряжённость. Кремль по этому поводу испытывает обеспокоенность.

"Любое повышение напряжённости в таком горячем месте, оно потенциально провокациями. И, учитывая агрессивную позицию украинских Вооружённых сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность", — сказал Песков.

Инструкторы НАТО подготовили тысячи украинских военных к городским боям

Инструкторы НАТО подготовили тысячи украинских военных к городским боям

Представитель Кремля призвал СМИ, на которые в данном случае ложится большая ответственность, быть аккуратными и проверять информацию о ситуации на линии соприкосновения.

Ранее в МИД РФ заявили, что в Москве не знают о мирном плане Киева по урегулированию ситуации в Донбассе. По заявлению Офиса президента Украины, он был предложен Берлином и Парижем, а доработан в Киеве.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Юнашев Александр
Юнашев Александр

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1