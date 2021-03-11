Инструкторы НАТО подготовили тысячи украинских военных к городским боям

Инструкторы НАТО с 2015 года подготовили около 16 тысяч украинских военнослужащих к ведению боевых действий в городских условиях. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сирский на совместной с командующим сухопутными войсками НАТО генерал-лейтенантом Роджером Клутье пресс-конференции в Киеве.

"Направление нашего сотрудничества — это дальнейшее развитие системы учебных центров ВСУ, в первую очередь сухопутных войск", — сказал Сирский.

По его словам, всего в период с 2015 по 2020 год с помощью офицеров международных тренировочных миссий было подготовлено более 19 тысяч украинских военнослужащих. Из них 16 тысяч военных специально подготовлены для ведения боевых действий в городе.

Накануне появились сообщения о том, что в Донбассе ужесточились бои, местные жители вынуждены прятаться в подвалах. Однако в Народной милиции ЛНР такие данные опровергли.

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