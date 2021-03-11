Песков рассказал, планируются ли контакты Путина с Зеленским

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что пока контактов на высшем уровне между Москвой и Киевом не планируется.

"Пока нет, но при необходимости они могут быть достаточно оперативно согласованы, но в планах таких контактов нет", — отметил представитель Кремля.

По его словам, Москва также не получала по дипломатическим каналам предложений организовать двусторонние контакты Владимира Путина и Владимира Зеленского.

"Мы с вами вместе слышали неоднократно заявления президента (Украины) о его желании как можно скорее собрать "нормандскую четвёрку", и об этом всегда ведётся речь и на встречах министров, и на встречах помощников президентов... Что касается конкретно визита или каких-то двусторонних контактов, каких-либо конкретных инициатив по дипканалам мы не получали", — добавил Песков.

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