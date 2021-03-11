В Кремле рассказали о шагах по выходу из экономического кризиса

Власти России обсуждают помощь отдельным секторам экономики и слоям населения, которые наиболее в этом нуждаются. Такие шаги предпринимаются, чтобы как можно скорее выйти из кризиса, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Российское руководство концентрируется на помощи тем секторам экономики и слоям населения, которые наиболее в этом нуждаются. То есть такая веерная раздача средств в целом признаётся не столь эффективной и гораздо более затратной, что потом приводит к увеличению долговой нагрузки", — отметил пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что мировая экономика изрядно просела, и последствия этого ещё предстоит глубоко проанализировать. Однако в России это проседание не было столь существенным. Представитель Кремля отметил, что сейчас идёт работа над инструментами по "ускоренному выходу из этой ямы".

Ранее Лайф рассказывал, что ставка по ипотеке в России снизилась до минимума. Однако эксперты ожидают её роста после окончания действия льготной программы.

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