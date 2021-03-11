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Правоохранители сверят следы, найденные на сброшенной из квартиры-"нарколаборатории" банке, с отпечатками депутата Резника

Для этого дело намерены передать в СК.

11 марта 2021, 10:55
<h2>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1206207343129071&set=pb.100012194502959.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Maxim Reznik</a></h2>

Фото © Facebook / Maxim Reznik

Как стало известно Лайфу, следователи МВД планируют передать уголовное дело в отношении Ивана Дорофеева в Следственный комитет, который сможет запросить биоматериалы и отпечатки пальцев депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника, обнаруженного в квартире с наркотиками, куда силовики нагрянули с наркорейдом.

Предполагается, что перед обыском из квартиры была сброшена банка с запрещённым веществом, на ней обнаружили следы ДНК неизвестного лица. Утверждается, что они не принадлежат Дорофееву, который находился в комнате вместе с Резником. Однако, чтобы получить образцы биоматериалов депутата, необходимо разрешение, так как он является спецсубъектом.

"Зашёл поболтать": Хозяйка объяснила визит депутата Резника в квартиру, куда нагрянули с наркорейдом

"Зашёл поболтать": Хозяйка объяснила визит депутата Резника в квартиру, куда нагрянули с наркорейдом

Эта квартира в Адмиралтейском районе города оформлена как мастерская питерской художницы Елизаветы Михайловой, являющейся матерью Ивана Дорофеева и дальней родственницей депутата. По данным источника Лайфа, квартира могла находиться в разработке силовиков с ноября 2020 года.

В настоящий момент Дорофеев задержан, планируется, что Невский районный суд в ближайшее время изберёт ему меру пресечения в виде ареста.

Лайф узнал, при каких обстоятельствах депутата Резника задержали в "нарколаборатории"

Лайф узнал, при каких обстоятельствах депутата Резника задержали в "нарколаборатории"

Напомним, депутата Максима Резника обнаружили в квартире, куда он пришёл к своему "дальнему родственнику" Ивану Дорофееву. Самого Дорофеева правоохранители нашли с семью кустами конопли, выращиваемой для личного употребления, и десятью граммами марихуаны. Он заявил, что наркотики ему передал как раз Резник. Комиссия по этике питерского Заксобрания рассмотрит эту историю.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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