Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Захватчик офиса микрозаймов в Северодвинске сдался полиции — видео

Его единственная заложница — сотрудница кредитной организации — не пострадала.

11 марта 2021, 10:42

Захватчик офиса микрозаймов в Северодвинске сдался полиции

Видео © LIFE

Мужчина, захвативший офис микрозаймов в Северодвинске, сдался полиции. Его единственная заложница — сотрудница кредитной организации — не пострадала, сообщают источники Лайфа. Видео с места событий в редакцию прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Захватчик заложницы в Северодвинске озвучил требования — первое фото с места

Захватчик заложницы в Северодвинске озвучил требования — первое фото с места

Напомним, что сигнал с тревожной кнопки поступил около 11:00. На место прибыли две группы быстрого реагирования и сообщили об инциденте в полицию, а все подходы к зданию были оцеплены. Позже прошла информация, что мужчина вооружён обрезом. Он взял в заложники сотрудницу микрокредитной организации и изначально не вступал в переговоры.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Тем временем Лайфу стало известно, что захватчик был клиентом фирмы. В течение трёх лет кредит за него платила бывшая супруга, а недавно заёмщику стали поступать угрозы от коллекторов. Они позорили в Интернете жену Александра и его детей — в частности, рассказывая, что мужчина якобы был уличён в воровстве, занимается аферами и финансовыми махинациями. Его близкого родственника называли орудующим в городе эксгибиционистом. Это возмутило россиянина, и он пошёл на крайние меры. В подвыпившем состоянии заявился в офис учреждения с оружием и потребовал вызвать на место директоров фирмы, чтобы они извинились за грубые методы работы с должниками.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Прессуют всех моих близких": Лайф пообщался с захватчиком офиса микрозаймов в Северодвинске и узнал о его претензиях к кредиторам

сегодня в 11:12

В Подмосковье задержан самый "вежливый" разбойник — видео

1 апреля, 06:18

Более 140 школьников заболели после массового отравления в Барнауле

сегодня в 11:01
Life

Путин назвал 2020 год самым тяжёлыми для глобальной экономики после Второй мировой войны

сегодня в 11:29

Пенсионер 12 лет жил в доме с телом умершей жены, думая, что она уехала за границу

сегодня в 11:24

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1