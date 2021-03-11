Захватчик офиса микрозаймов в Северодвинске сдался полиции — видео

Напомним, что сигнал с тревожной кнопки поступил около 11:00. На место прибыли две группы быстрого реагирования и сообщили об инциденте в полицию, а все подходы к зданию были оцеплены. Позже прошла информация, что мужчина вооружён обрезом. Он взял в заложники сотрудницу микрокредитной организации и изначально не вступал в переговоры.

Тем временем Лайфу стало известно, что захватчик был клиентом фирмы. В течение трёх лет кредит за него платила бывшая супруга, а недавно заёмщику стали поступать угрозы от коллекторов. Они позорили в Интернете жену Александра и его детей — в частности, рассказывая, что мужчина якобы был уличён в воровстве, занимается аферами и финансовыми махинациями. Его близкого родственника называли орудующим в городе эксгибиционистом. Это возмутило россиянина, и он пошёл на крайние меры. В подвыпившем состоянии заявился в офис учреждения с оружием и потребовал вызвать на место директоров фирмы, чтобы они извинились за грубые методы работы с должниками.