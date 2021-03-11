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Россиянку, которая полгода морила голодом новорождённую дочь в шкафу, признали вменяемой

Её дальнейшую судьбу решит суд.

11 марта 2021, 10:37
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Жительницу города Карпинска Свердловской области, которая в течение полугода прятала в шкафу новорождённую дочь и морила её голодом, признали вменяемой. Об этом сообщает портал E1.ru. В связи с этим женщине теперь придётся ответить перед судом за свои действия.

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Вместе с тем горе-мамашу могут лишить родительских прав. Как рассказал Лайфу уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков, это произойдёт в том случае, если против женщины будут поданы исковые заявления с соответствующим требованием.

"Автоматически её никто не может лишить родительских прав. Законом чётко определены те структуры, которые сегодня могут выйти в суд с иском о лишении прав. Это могут сделать комиссия по делам несовершеннолетних, прокуратура или подразделение по делам несовершеннолетних", — пояснил специалист.

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Лайф ранее рассказывал об этой шокирующей истории. Напомним, в городе Карпинске женщины нашли истощённого ребёнка в шкафу у подруги во время вечеринки. Сама горе-мать заявила, что дочь не всё время жила в шкафу. Впоследствии выяснилось, что о девочке тайком заботился её старший брат. Знакомые семьи рассказали, что он вычитал в Интернете, чем кормят грудничков.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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