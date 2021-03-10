"Папа, и ты меня прости": Отец обнял 10-летнего сына и извинился, прежде чем задушить голыми руками

Непростое дело сейчас приходится расследовать полицейским из Каратая — города в турецкой провинции Конья. На днях им позвонил мужчина и сообщил, что он кого-то убил. А когда правоохранители прибыли на место, перед ними предстала страшная картина. На кровати лежал 10-летний мальчик, который уже не дышал. Медики, которые приехали вместе с полицией, констатировали смерть и увезли тело на вскрытие.

Фото © Facebook / Ömer Ustaoğlu

Преступником оказался 32-летний Измаил Килинчер, отец маленького Хусейна. Он рассказал, что очень любил сына, поэтому решил поскорее отправить его на небеса, чтобы он не успел вырасти и очернить себя грехами. Он отправил свою 31-летнюю жену Рабию в магазин, а потом всё объяснил Хусейну. Он сказал ему, что собирается его убить, извинился, обнял и поцеловал в лоб. "Ты меня тоже прости, папа", — ответил ему мальчик.

Фото © Twitter / AnonymousBC

После этого Измаил задушил сына, запер квартиру и вызвал полицию. Правоохранители же завели дело о предумышленном убийстве — выяснилось, что мужчина планировал это около двух недель, пишет Daily Star. В участке отец пытался пояснить офицерам, что сам он за грехи попадёт в ад. Но для Хусейна такой судьбы он не хотел, поэтому решил помочь ему достичь рая.

Фото © Facebook / Nazmi Yilmaz

Я грешен и попаду в ад. Мой сын тоже начал бы грешить, как только подрос. Чем дольше человек живёт, тем сильнее он становится запятнан грехом. Я не хотел, чтобы мой сын поддался искушению и закончил, как я. Поэтому я отправил его в рай до того невинным Измаил Килинчер

Авторы