10 страшных цитат из книги жертвы скопинского маньяка, в которых заключён весь пережитый ею ужас

Мылись мы в небольшом пластиковом тазике примерно раз в две недели. Он приносил четыре канистры: две — с водой, по одной на каждую из нас, и две — пустые, для слива. Шампунь и мыло старались расходовать экономно, так как Мохов постоянно упрекал нас в расточительстве и грозился больше не покупать средства гигиены. После такого "омовения" я с трудом могла назвать себя чистой: по телу по-прежнему каталась грязь, а волосы, не промываемые выделенным количеством воды, были похожи на солому

Катя Мартынова