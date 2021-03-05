10 страшных цитат из книги жертвы скопинского маньяка, в которых заключён весь пережитый ею ужас
20 сентября 2000 года в Рязани Виктор Мохов похитил двух подружек 14 и 17 лет, когда они возвращались с дискотеки. Маньяк продержал девушек в сексуальном рабстве почти четыре года, за что ему дали 17 лет строгого режима. 3 марта преступник вышел на свободу, но большего внимания заслуживают его жертвы, которые являются настоящими героями этой истории. В 2017 году Катя Мартынова написала книгу "Исповедь узницы подземелья" — о своём жутком прошлом, в которой откровенно поделилась своими мыслями и тем, что помогло ей выжить, но опубликовали её только сейчас. И цитаты оттуда пугают и приводят в бессильную ярость.
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За свои четырнадцать лет я ни разу не встречала плохих людей. Меня никогда никто не обижал и не обманывал. Моё существование было безоблачным и счастливым. Слова "маньяк", "насилие", "преступление" я в полной мере осмыслила и поняла, только находясь в том подвале. Я была наивной маленькой девочкой, с которой впервые поступили плохо
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С самого начала нашего пребывания в плену мы начали молиться. Перед сном, приёмом пищи или просто когда становилось совсем невыносимо, я и подруга по очереди зачитывали три короткие молитвы. Все годы заточения вера в моё возвращение была крепкой и несгибаемой, и только она помогла мне не сойти с ума и выдержать самую великую потерю — собственную свободу
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Прошло наше первое лето в заточении. Мохов стал изредка выводить нас к лазу, чтобы мы могли подышать свежим воздухом. На свой пятнадцатый день рождения я попросила его принести мне альбом для рисования и акварель. Мне захотелось иметь своё солнце, небо и землю, пусть не настоящие, но такие же доступные, как и прежде
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Беременность Лены подходила к концу. В один из дней наш мучитель принёс мне медицинское пособие по акушерству. Полистав учебник, я была поражена сложности процесса. В учебнике описывалось, что для благополучных родов нужно не только присутствие врача и акушерки, но и огромное количество приспособлений, аппаратов и лекарств. У нас же не было ничего. Единственное, что Мохов принёс, — это перекись водорода и вата
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От того, что мы постоянно готовили, мылись, стирали и сушили пелёнки, в подвале стояла сырость. На стенах и потолке начала расти плесень, и в неимоверном количестве развелись страшные чёрные жуки. Они по большей части обитали над кроватью и часто срывались вниз. Ложась спать, я старалась накрыться одеялом с головой, чтобы эти твари не ползали по моему лицу и волосам
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Мылись мы в небольшом пластиковом тазике примерно раз в две недели. Он приносил четыре канистры: две — с водой, по одной на каждую из нас, и две — пустые, для слива. Шампунь и мыло старались расходовать экономно, так как Мохов постоянно упрекал нас в расточительстве и грозился больше не покупать средства гигиены. После такого "омовения" я с трудом могла назвать себя чистой: по телу по-прежнему каталась грязь, а волосы, не промываемые выделенным количеством воды, были похожи на солому
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Однажды Мохов принёс мне альбом, обложку которого украшала сцена из мультфильма "Ну, погоди!". Она мне так понравилась, что я нарисовала гуашью эту картинку на одной из стен бункера. Позже в нашей темнице появилось улыбающееся солнышко и плывущие по небу облака. Со временем картинки заросли плесенью, и это выглядело ещё более мрачно, чем пустая стена
Фото © Соцсети
От постоянного стресса и плохого качества жизни у меня никак не начинались женские дни. С одной стороны, это расстраивало — я явно была не в порядке. С другой стороны, я благодарила Бога за то, что не беременею от этого ублюдка. Наш мучитель иногда упрекал меня в неполноценности. Говорил, что я тощая, с маленькой грудью и задницей
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Когда Лена сказала, что она опять беременна, я даже не удивилась. Для меня уже стало привычным видеть её с животом и ожидать очередного младенца. Я вообще стала малоэмоциональной и почти не плакала. Но организм Лены был настолько ослаблен, что вряд ли она смогла бы выжить во время родов. Моя бедная подруга, так же как и я, боролась за жизнь
Фото © Соцсети
Собирая последние силы в кулак, я продолжала бороться за жизнь. Я не имела права нарушить безмолвное обещание родным вернуться к ним. От неподвижного образа жизни моё тело ослабло, и я приняла решение заняться спортом. Приседала, качала пресс, разминала спину, приводила в тонус мышцы на руках с помощью двух полуторалитровых бутылок с водой, поднимая их вверх
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