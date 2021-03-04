В "Тиктоке" попросили ответить на вопрос, где один из предложенных вариантов указывает на психопата

В "Тиктоке" с каждым днём становится всё больше советов и лайфхаков для различных сторон жизни. Но до этого никто ещё не пытался найти маньяка среди пользователей Сети. Такая идея пришла в голову Софии, когда она нашла статью о психопатах. Она рассказала подписчикам, что существует вопрос, ответ на который может подсказать, есть ли у вас или окружающих психопатические наклонности, пишет Unilad.

Видео © TikTok / sophia.boi

Закройте глаза и представьте, что вы идёте по тёмному и жуткому лесу. Ваше сердце бешено стучит, а вокруг вас то тут, то там раздаются звуки. И вот вы слышите позади вас шаги и чьё-то дыхание, вы оборачиваетесь в ужасе и видите?... София

Варианты ответов девушка тоже предложила: дикое животное, бледного человека противоположного пола, ничего, собаку, тёмный силуэт или большого жука. Она отметила, что сама не специалист, а тест статистический и ни о чём точно не говорит, но заставляет задуматься. В комментариях люди начали раскрывать свои варианты, и София поздравила тех, кто выбрал собаку — именно её называют психопаты.

Видео © TikTok / sophia.boi

София предположила, что такой ответ может быть обусловлен тем, что маньяки во время этого теста пытаются прикрыть свой истинный ответ и выбирают пёсика как нечто дружелюбное и пушистое. Девушка объяснила и другие ответы. Дикое животное и жук — вполне логичные ответы, ведь опрашиваемый находится в лесу.

Если пользователь выбрал ничего, то это лишь значит, что у него всё в порядке со здравым смыслом (в лесу темно), а также он не всегда воспринимает свои страхи как обязательную угрозу. Люди обычно просто пугают многих (особенно противоположного пола), а тёмный силуэт выбирают под воздействием различных телешоу о сверхъестественном.

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