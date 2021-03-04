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В "Тиктоке" попросили ответить на вопрос, где один из предложенных вариантов указывает на психопата

Этот тест София предложила своим подписчикам, среди которых подозрительных личностей оказалось мало.

4 марта 2021, 14:29

Фото © TikTok / sophia.boi

В "Тиктоке" с каждым днём становится всё больше советов и лайфхаков для различных сторон жизни. Но до этого никто ещё не пытался найти маньяка среди пользователей Сети. Такая идея пришла в голову Софии, когда она нашла статью о психопатах. Она рассказала подписчикам, что существует вопрос, ответ на который может подсказать, есть ли у вас или окружающих психопатические наклонности, пишет Unilad.

Видео © TikTok / sophia.boi

Закройте глаза и представьте, что вы идёте по тёмному и жуткому лесу. Ваше сердце бешено стучит, а вокруг вас то тут, то там раздаются звуки. И вот вы слышите позади вас шаги и чьё-то дыхание, вы оборачиваетесь в ужасе и видите?...

София

Варианты ответов девушка тоже предложила: дикое животное, бледного человека противоположного пола, ничего, собаку, тёмный силуэт или большого жука. Она отметила, что сама не специалист, а тест статистический и ни о чём точно не говорит, но заставляет задуматься. В комментариях люди начали раскрывать свои варианты, и София поздравила тех, кто выбрал собаку — именно её называют психопаты.

Видео © TikTok / sophia.boi

София предположила, что такой ответ может быть обусловлен тем, что маньяки во время этого теста пытаются прикрыть свой истинный ответ и выбирают пёсика как нечто дружелюбное и пушистое. Девушка объяснила и другие ответы. Дикое животное и жук — вполне логичные ответы, ведь опрашиваемый находится в лесу.

Если пользователь выбрал ничего, то это лишь значит, что у него всё в порядке со здравым смыслом (в лесу темно), а также он не всегда воспринимает свои страхи как обязательную угрозу. Люди обычно просто пугают многих (особенно противоположного пола), а тёмный силуэт выбирают под воздействием различных телешоу о сверхъестественном.

Девушка поняла, что не зря бросила парня, когда увидела его ужасное сообщение после трёх свиданий

Девушка поняла, что не зря бросила парня, когда увидела его ужасное сообщение после трёх свиданий

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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