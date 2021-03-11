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"Вы чего там, вообще, что ли?": Министр культуры Крыма прервала выступление Аксёнова нецензурной бранью — видео

Произошедшее она объяснила "отключением машины".

11 марта 2021, 10:27
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Глава Минкульта Крыма выругалась во время выступления Аксёнова. Видео © Telegram-канал "Крыминформ"

Министр культуры Крыма Арина Новосельская прервала выступление главы полуострова Сергея Аксёнова нецензурным ругательством. У женщины возникли проблемы с микрофоном во время правительственного совещания по видеосвязи.

"** **** ****, поставили как обезьяне", — сказала она на весь зал.

Растерянный от произошедшего Аксёнов призвал Новосельскую успокоиться и поручил вице-премьеру региона Михаилу Назарову провести служебное расследование.

"Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще, что ли? Это что такое?" — возмутился Аксёнов.

Поняв, что только что произошло, глава Минкульта попыталась оправдаться перед коллегами, заявив, что у неё "машина отключилась".

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Ранее Лайф сообщал, что журналист The New Yorker Джеффри Тубин мастурбировал во время рабочего звонка сотрудников журнала и радио WNYC. После этого он был отстранён от работы.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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