"Вы чего там, вообще, что ли?": Министр культуры Крыма прервала выступление Аксёнова нецензурной бранью — видео

Глава Минкульта Крыма выругалась во время выступления Аксёнова. Видео © Telegram-канал "Крыминформ"

Министр культуры Крыма Арина Новосельская прервала выступление главы полуострова Сергея Аксёнова нецензурным ругательством. У женщины возникли проблемы с микрофоном во время правительственного совещания по видеосвязи.

"** **** ****, поставили как обезьяне", — сказала она на весь зал.

Растерянный от произошедшего Аксёнов призвал Новосельскую успокоиться и поручил вице-премьеру региона Михаилу Назарову провести служебное расследование.

"Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще, что ли? Это что такое?" — возмутился Аксёнов.

Поняв, что только что произошло, глава Минкульта попыталась оправдаться перед коллегами, заявив, что у неё "машина отключилась".

Ранее Лайф сообщал, что журналист The New Yorker Джеффри Тубин мастурбировал во время рабочего звонка сотрудников журнала и радио WNYC. После этого он был отстранён от работы.

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