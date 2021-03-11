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Песков заявил, что переговоры Путина и Байдена пока не планируются

11 марта 2021, 10:22

Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / АР / Evan Vucci

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока проведение нового телефонного разговора между Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом не планируется. По его словам, пока контакты с новой американской администрацией идут непросто.

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"Пока нет никаких разговоров на этот счёт. Разумеется, ведутся рабочие контакты по дипломатическим каналам, они непростые, но тем не менее они есть — это главное", — отметил Песков.

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Напомним, телефонный разговор Путина и Байдена состоялся 26 января после инаугурации нового главы Белого дома. Российский лидер поздравил американского коллегу с избранием на высший государственный пост США, также стороны договорились ускорить работу по продлению договора СНВ, затронули ситуацию с Алексеем Навальным и сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Позже в Кремле раскрыли подробности беседы. А вот переговоры о встрече Путина и Байдена пока не ведутся.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра
Юнашев Александр
Юнашев Александр

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