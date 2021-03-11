Песков заявил, что переговоры Путина и Байдена пока не планируются

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока проведение нового телефонного разговора между Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом не планируется. По его словам, пока контакты с новой американской администрацией идут непросто.

Байден отшутился про разговор с Путиным, чтобы не рассказывать о нём журналистам — видео

"Пока нет никаких разговоров на этот счёт. Разумеется, ведутся рабочие контакты по дипломатическим каналам, они непростые, но тем не менее они есть — это главное", — отметил Песков.