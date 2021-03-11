Президент Армении отказался назначать нового главу Генштаба, кандидатуру которого предложил Пашинян
Саркисян в очередной раз вернул инициативу премьера со своими возражениями.
Фото © ТАСС / Виктор Драчев
Президент Армении Армен Саркисян отказался назначать Артака Давтяна новым начальником Генштаба Вооружённых сил. Ранее его кандидатура была предложена премьером Николом Пашиняном.
"Президент республики вернул со своими возражениями предложение премьер-министра о назначении Артака Давтяна начальником Генерального штаба ВС", — сообщается на сайте главы государства.
Ранее Пашинян представил Саркисяну ходатайство о назначении Давтяна начальником Генштаба Вооружённых сил вместо генерал-полковника Оника Гаспаряна. К слову, сам Пашинян уже дважды направлял президенту Армении представление об увольнении Гаспаряна, однако глава государства эти бумаги подписывать отказался.
Напомним, ситуация в Армении обострилась после того, как премьер-министр Никол Пашинян заявил, что комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, якобы оказались небоеспособными во время конфликта в Нагорном Карабахе. Замглавы Генштаба ВС Армении высмеял Пашиняна за эти слова и был уволен. После этого армия страны выступила с требованием об отставке премьера и правительства. Пашинян назвал это заявление попыткой военного переворота. Он указал, что вопрос его отставки может решать только народ.
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