Президент Армении отказался назначать нового главу Генштаба, кандидатуру которого предложил Пашинян

"Президент республики вернул со своими возражениями предложение премьер-министра о назначении Артака Давтяна начальником Генерального штаба ВС", — сообщается на сайте главы государства.

Ранее Пашинян представил Саркисяну ходатайство о назначении Давтяна начальником Генштаба Вооружённых сил вместо генерал-полковника Оника Гаспаряна. К слову, сам Пашинян уже дважды направлял президенту Армении представление об увольнении Гаспаряна, однако глава государства эти бумаги подписывать отказался.