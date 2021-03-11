Сын экс-владельца сети ресторанов "Сбарро" организовал ограбление своих друзей из-за того, что проигрался в покер

Лайфу стали известны подробности истории ограбления четырёх московских студентов, один из которых является сыном экс-владельца сети ресторанов "Сбарро" 21-летним Ициком Елашвили. Ранее сообщалось, что товарищи решили отпраздновать 23 Февраля в кальянной. В заведение ворвались неизвестные люди в балаклавах, положили всех на пол и забрали всё, что было при парнях, в том числе полтора миллиона рублей, а также несколько пар дорогих часов на общую сумму 4,5 миллиона.

10 марта в Одинцовском районе Подмосковья были задержаны исполнители преступления: 31-летний Антон Жирнов, 30-летний Виталий Извеков и 35-летний Евгений Ачкасов. По информации Лайфа, они сдали правоохранителям заказчика — им оказался их знакомый по имени Стас. Молодой человек предложил им подзаработать, а заодно помочь его другу — тому самому Ицику. Со слов задержанных, сын обанкротившегося ресторатора проигрался в покер и, чтобы поправить своё пошатнувшееся материальное положение, выступил соорганизатором ограбления собственных друзей.

К слову, за оказанную "услугу" Ицик пообещал мужчинам пять миллионов рублей, но так и не заплатил. Его местонахождение на данный момент неизвестно, как и судьба вышеупомянутого Стаса, который свёл заказчика с исполнителями.

Напомним, что в 2019 году Арбитражный суд Москвы признал банкротом экс-владельца ресторанов "Сбарро" и "Ёлки-палки" Мераба Елашвили. Помимо указанных заведений он вместе со своим братом управлял заведениями "Восточный базар", Viaggio и "Маленькая Япония", а также YamKee и "Кафесто". В 2017 году братья Елашвили закрыли свои рестораны, оставив долги в четыре с половиной миллиарда рублей перед ВТБ и "Юникредит-банком".

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