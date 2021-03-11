Адвокаты вновь посетили Навального в СИЗО-3 "Кольчугино"

Адвокаты осуждённого Алексея Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова снова посетили его в СИЗО-3 "Кольчугино" во Владимирской области. Лайфу удалось заснять очередной визит юристов в изолятор. Защитники оппозиционера общаться с прессой отказались, но и утверждение, что их приезд в "Кольчугино" связан со скорым этапированием Навального в ИК в Покрове, опровергать не стали.