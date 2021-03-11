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Адвокаты вновь посетили Навального в СИЗО-3 "Кольчугино"

По данным Лайфа, оппозиционера должны этапировать в исправительную колонию в городе Покрове.

11 марта 2021, 10:21

Молчаливые адвокаты вновь посетили Навального в СИЗО-3 "Кольчугино". Видео © LIFE

Адвокаты осуждённого Алексея Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова снова посетили его в СИЗО-3 "Кольчугино" во Владимирской области. Лайфу удалось заснять очередной визит юристов в изолятор. Защитники оппозиционера общаться с прессой отказались, но и утверждение, что их приезд в "Кольчугино" связан со скорым этапированием Навального в ИК в Покрове, опровергать не стали.

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Информация о перемещениях осуждённого оппозиционера скрывалась под строжайшим секретом. Вскоре после того, как Лайф первым сообщил о его прибытии в исправительную колонию в подмосковной Коломне, начали поступать сообщения о том, что блогера этапировали во Владимирскую область. Но и эту информацию позже опровергли. В итоге, по последним данным, Навальный будет отбывать срок в ИК-2 в городе Покрове.

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Ранее в четверг в УФСИН заявили, что ведомство не будет публично объявлять о доставке Навального в колонию, а сообщит об этом только родным блогера, поскольку "распространение персональных данных третьим лицам не допускается".

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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