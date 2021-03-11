Адвокаты вновь посетили Навального в СИЗО-3 "Кольчугино"
По данным Лайфа, оппозиционера должны этапировать в исправительную колонию в городе Покрове.
Молчаливые адвокаты вновь посетили Навального в СИЗО-3 "Кольчугино". Видео © LIFE
Адвокаты осуждённого Алексея Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова снова посетили его в СИЗО-3 "Кольчугино" во Владимирской области. Лайфу удалось заснять очередной визит юристов в изолятор. Защитники оппозиционера общаться с прессой отказались, но и утверждение, что их приезд в "Кольчугино" связан со скорым этапированием Навального в ИК в Покрове, опровергать не стали.
Кофе, сушёный кальмар и курага: Лайф узнал о содержимом передачки для Навального в СИЗО-3 "Кольчугино"
Информация о перемещениях осуждённого оппозиционера скрывалась под строжайшим секретом. Вскоре после того, как Лайф первым сообщил о его прибытии в исправительную колонию в подмосковной Коломне, начали поступать сообщения о том, что блогера этапировали во Владимирскую область. Но и эту информацию позже опровергли. В итоге, по последним данным, Навальный будет отбывать срок в ИК-2 в городе Покрове.
Ранее в четверг в УФСИН заявили, что ведомство не будет публично объявлять о доставке Навального в колонию, а сообщит об этом только родным блогера, поскольку "распространение персональных данных третьим лицам не допускается".
Лента новостей
Президент Армении отказался назначать нового главу Генштаба, кандидатуру которого предложил Пашинян
сегодня в 10:16
Сын экс-владельца сети ресторанов "Сбарро" организовал ограбление своих друзей из-за того, что проигрался в покер
сегодня в 10:02
Захватчик заложницы в Северодвинске озвучил требования — первое фото с места
сегодня в 10:01
Выбор редакции
В Коврове загорелся оборонный завод имени Дегтярёва — видео
УФСИН не будет объявлять о доставке Навального в колонию
Москвичам пообещали "погоду на миллион"
Пенсионер 12 лет жил в доме с телом умершей жены, думая, что она уехала за границу
Путин: России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии
Комментариев: 0