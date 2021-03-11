Порошенко раскритиковал ВЭФ за слова об "основательнице России" княгине Ольге

Даже авторитетные международные институты могут стать элементами "вражеской пропаганды", отметил он.

Глава украинской партии "Европейская солидарность" Пётр Порошенко обратился к команде Всемирного экономического форума (ВЭФ), потребовав исправить информацию о княгине Ольге, которая в публикации в честь праздника 8 Марта была названа основательницей современной России. Об этом политик написал в "Фейсбуке".

"К 8 Марта Всемирный экономический форум опубликовал список из шести женщин, которые изменили мировую историю. Почётно, что в него вошла и наша княгиня Ольга, равноапостольная святая, чью память одновременно почитают украинские православная и католическая церкви. Представьте моё возмущение, когда я прочитал, что форум именует нашу княгиню российской правительницей и основательницей современной России. А её мужа, князя Игоря, решили окрестить Иваном", — написал Порошенко.

Бывший президент Украины отметил, что княгиня Ольга покорила бунтующие племена, совершила первую государственную реформу и установила крепкие дипломатические связи с Западной Европой.

"Русь со столицей в Киеве существовала на территории современных Украины, Беларуси и России, поэтому княгиня Ольга не может считаться прародительницей РФ, ведь Московское княжество было основано лишь спустя более 300 лет после её смерти", — пояснил Порошенко.