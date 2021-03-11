Журналист чудом избежал смерти, когда на него во время прямого эфира рухнул тяжёлый экран — видео

Во время прямых эфиров случается множество неловких и неприятных ситуаций, но такое на памяти ведущего ESPN FC Radio Colombia случилось впервые. В самом начале передачи на одного из гостей программы — спортивного обозревателя Карлоса Ордуза — внезапно упал тяжёлый экран. Ведущий, немного растерявшись, объявил рекламную паузу, пока остальные на фоне успокаивали пострадавшего.

Видео © Twitter / Canal 6 TV

Прибывшие медики осмотрели Карлоса — с мужчиной всё оказалось в порядке, он лишь сильно ушибся и отколол маленький кусочек зуба. Позже он обратился ко всем поклонникам в "Твиттере", поблагодарив за добрые слова и пожелания и пояснив, что никакого удара по здоровью он не получил. Журналист даже записал видеообращение, чтобы доказать своё бодрое самочувствие, пишет Daily Star.

Фото © Twitter / Canal 6 TV

Приветствую всех, добрый вечер! Что касается инцидента, который произошёл ранее... Хочу успокоить всех, кто волновался, что я в полном порядке. Меня осмотрели и ничего страшного не нашли. Я просто изрядно испугался. Спасибо вам за поддержку! Карлос Ордуз

Фото © Twitter / Carlos Orduz

Мужчина признался, что за всю его 25-летнюю карьеру на радио и телевидении с ним ничего подобного не случалось. Когда в прошлом году журналист перешёл в ESPN после закрытия Fox Sports в Колумбии, он надеялся на новые впечатления, но жизнь превзошла все ожидания.

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