Журналист чудом избежал смерти, когда на него во время прямого эфира рухнул тяжёлый экран — видео
Удивительно то, что в итоге Карлос больше испугался, чем на самом деле пострадал.
Во время прямых эфиров случается множество неловких и неприятных ситуаций, но такое на памяти ведущего ESPN FC Radio Colombia случилось впервые. В самом начале передачи на одного из гостей программы — спортивного обозревателя Карлоса Ордуза — внезапно упал тяжёлый экран. Ведущий, немного растерявшись, объявил рекламную паузу, пока остальные на фоне успокаивали пострадавшего.
Видео © Twitter / Canal 6 TV
Прибывшие медики осмотрели Карлоса — с мужчиной всё оказалось в порядке, он лишь сильно ушибся и отколол маленький кусочек зуба. Позже он обратился ко всем поклонникам в "Твиттере", поблагодарив за добрые слова и пожелания и пояснив, что никакого удара по здоровью он не получил. Журналист даже записал видеообращение, чтобы доказать своё бодрое самочувствие, пишет Daily Star.
Приветствую всех, добрый вечер! Что касается инцидента, который произошёл ранее... Хочу успокоить всех, кто волновался, что я в полном порядке. Меня осмотрели и ничего страшного не нашли. Я просто изрядно испугался. Спасибо вам за поддержку!
Фото © Twitter / Carlos Orduz
Мужчина признался, что за всю его 25-летнюю карьеру на радио и телевидении с ним ничего подобного не случалось. Когда в прошлом году журналист перешёл в ESPN после закрытия Fox Sports в Колумбии, он надеялся на новые впечатления, но жизнь превзошла все ожидания.
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