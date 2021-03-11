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Фотограф показала вокалистку Little Big с такого ракурса, что перед ней не устоит ни один мужчина

Роскошные формы девушки не первый раз становятся предметом восхищения.

11 марта 2021, 09:01

Фото © Instagram / borysenko.pro

В честь выхода клипа Little Big на песню Sex machine фотограф с ником borysenko.pro решила сделать фанатам группы ещё один сюрприз. Девушка поделилась в "Инстаграме" жаркими снимками, на которых позирует вокалистка коллектива — 29-летняя Софья Таюрская.

Фото © Instagram / borysenko.pro

Фото © Instagram / borysenko.pro

Недавно Софья отдыхала в Доминиканской Республике и не смогла не похвастаться своей роскошной фигурой. Артистка позировала в крошечном чёрном бикини и на одном из кадров повернулась к фотографу спиной, показав едва прикрытые соблазнительные формы. Красавица распустила волосы и бросила вдаль страстный взгляд.

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

"В честь выхода нового клипа Sex machine @littlebigband делюсь фотографиями @sonyatayurskaya.
Ну, аналогию сами проведёте", — подписала пост фотограф. И пользователи действительно не смогли не отметить, насколько горячо выглядит исполнительница, которую назвали той самой "секс-машиной".

Какая же Соня красивая😍🌴🌟⭐💓

love.aniuta.unicorn

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Фото © Instagram / sonyatayurskaya

Вот это мечта🔥😍

_www.sofia_

Мы, кажется, нашли ту самую sex machine

_kozochkaaaaaaaaa

Внимание к артистке привлечено не только из-за её талантов и красоты, но из-за разговоров о том, что она разрушила семью фронтмена Little Big Ильи Прусикина. Многие поклонники заподозрили коллег в романе, из-за которого музыкант бросил свою жену — Ирину Смелую (известную также как Tatarka), родившую ему сына. Однако все трое всё ещё опровергают подобные слухи.

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67-летняя Успенская смутила даже самых преданных фанатов, не надев нижнее бельё под тесное платье

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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