Блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом, надев короткий топик
Изначально это должен был сделать тот, кто проиграет в споре, но затем Йеферсон решил попробовать, несмотря на победу.
Блогер и певец из Колумбии Йеферсон Кассио добился большой популярности благодаря своим пранкам и различным рискованным и диким выходкам. В этот раз он поспорил с мужем сестры о том, что сможет быстрее него набрать три миллиона подписчиков, и Джоан согласился. Парни условились, что проигравший должен будет увеличить грудь при помощи имплантов, пишет Oddity Central.
Парни всё выяснили заранее: в местной клинике им сообщили, что можно поставить небольшие импланты, которые не повредят мышцы груди. После их можно достать, а шрамы прикрыть татуировками — всё равно они большие фанаты такого способа украшать тело. Йеферсон за короткое время добил счётчик в "Инстаграме" до трёх миллионов, поэтому его зять признал поражение и отправился под нож.
Однако блогер решил, что нельзя упускать возможности узнать о девушках больше, поэтому тоже организовал себе пластику. Йеферсон и Джоан устроили несколько фотосессий, чтобы отпраздновать своё приобретение. Они надевали женское бельё и короткие топы, чтобы подчеркнуть новые формы, и дурачились на камеру. Через три дня, правда, они достали импланты, чтобы избежать каких-либо неприятных последствий.
Представляете, как бы это здорово звучало, если бы я — старый дед — рассказывал внукам: "И вот так, ребятки, я проиграл в споре и остался с этими огромными сиськами!" Ору
WOW-news
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