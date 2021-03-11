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Блогер из любопытства увеличил себе грудь и поделился результатом, надев короткий топик

Изначально это должен был сделать тот, кто проиграет в споре, но затем Йеферсон решил попробовать, несмотря на победу.

11 марта 2021, 08:20

Фото © Instagram / yefersoncossio

Блогер и певец из Колумбии Йеферсон Кассио добился большой популярности благодаря своим пранкам и различным рискованным и диким выходкам. В этот раз он поспорил с мужем сестры о том, что сможет быстрее него набрать три миллиона подписчиков, и Джоан согласился. Парни условились, что проигравший должен будет увеличить грудь при помощи имплантов, пишет Oddity Central.

Фото © Instagram / yefersoncossio

Фото © Instagram / yefersoncossio

Парни всё выяснили заранее: в местной клинике им сообщили, что можно поставить небольшие импланты, которые не повредят мышцы груди. После их можно достать, а шрамы прикрыть татуировками — всё равно они большие фанаты такого способа украшать тело. Йеферсон за короткое время добил счётчик в "Инстаграме" до трёх миллионов, поэтому его зять признал поражение и отправился под нож.

Фото © Instagram / yefersoncossio

Фото © Instagram / yefersoncossio

Однако блогер решил, что нельзя упускать возможности узнать о девушках больше, поэтому тоже организовал себе пластику. Йеферсон и Джоан устроили несколько фотосессий, чтобы отпраздновать своё приобретение. Они надевали женское бельё и короткие топы, чтобы подчеркнуть новые формы, и дурачились на камеру. Через три дня, правда, они достали импланты, чтобы избежать каких-либо неприятных последствий.

Фото © Instagram / yefersoncossio

Фото © Instagram / yefersoncossio

Представляете, как бы это здорово звучало, если бы я — старый дед — рассказывал внукам: "И вот так, ребятки, я проиграл в споре и остался с этими огромными сиськами!" Ору

Йеферсон Кассио

Модель уменьшила огромный лоб, потратив 515 тысяч, но конечный результат рассмешил всех окружающих

Модель уменьшила огромный лоб, потратив 515 тысяч, но конечный результат рассмешил всех окружающих

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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