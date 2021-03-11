Роскомнадзор всё ещё не получил ответа от Twitter по поводу удаления запрещённых материалов
По данным ведомства, на сегодняшний день сервис продолжает предоставлять доступ к трём тысячам ссылок с противоправным контентом.
Фото © Агентство "Москва"
Роскомнадзор до сих пор не получил ответа от Twitter по поводу удаления запрещённых материалов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства. Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования совместно с дежурными службами операторов связи обеспечивается круглосуточный контроль работы сети. В пресс-службе пояснили, что инцидентов, связанных с замедлением доступа к Twitter, не зафиксировано.
"По состоянию на 11 марта 2021 года неудалёнными остаются более 3,1 тыс. материалов с запрещённой информацией. Ответ на направленное Роскомнадзором в "Твиттер" требование об удалении запрещённых материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом не поступал", — прокомментировали в Роскомнадзоре.
Ведомство рассчитывает, что Twitter со своей стороны предпримет все необходимые меры по удалению упомянутого контента и проинформирует об этом.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составил три протокола в отношении социальной сети Twitter за систематическое неисполнение требований по удалению контента, запрещённого в России, и передал их в суд.
Напомним, утром 10 марта Роскомнадзор замедлил трафик сервиса микроблогов "Твиттера", поскольку компания систематически не исполняла требования по удалению контента, запрещённого в России. В Кремле назвали это вынужденной мерой: по словам Дмитрия Пескова, у россиян должна быть возможность иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако надзорная функция ведомства и состоит в том, чтобы эти ресурсы действовали в правовом поле. Позднее сообщалось о проблемах с доступом к сайтам Кремля, правительства, Госдумы, Совфеда, МВД, СК и ряда министерств. Позже провайдер заявил, что неполадки возникли из-за сбоя в функционировании оборудования.
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