Роскомнадзор всё ещё не получил ответа от Twitter по поводу удаления запрещённых материалов

Роскомнадзор до сих пор не получил ответа от Twitter по поводу удаления запрещённых материалов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ведомства. Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования совместно с дежурными службами операторов связи обеспечивается круглосуточный контроль работы сети. В пресс-службе пояснили, что инцидентов, связанных с замедлением доступа к Twitter, не зафиксировано.

"По состоянию на 11 марта 2021 года неудалёнными остаются более 3,1 тыс. материалов с запрещённой информацией. Ответ на направленное Роскомнадзором в "Твиттер" требование об удалении запрещённых материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом не поступал", — прокомментировали в Роскомнадзоре.

Ведомство рассчитывает, что Twitter со своей стороны предпримет все необходимые меры по удалению упомянутого контента и проинформирует об этом.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составил три протокола в отношении социальной сети Twitter за систематическое неисполнение требований по удалению контента, запрещённого в России, и передал их в суд.

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