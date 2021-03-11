IKEA создала мягкую игрушку по мотивам рисунка питерского школьника

IKEA создала мягкую игрушку по мотивам рисунка мальчика из Санкт-Петербурга по имени Савва. Школьник стал одним из победителей ежегодного конкурса компании, результаты которого опубликованы на официальном сайте .

Россиянин нарисовал собаку-русалку в фиолетовой шляпе, которая, по его замыслу, помогает всем, кто попал в беду. Кроме этой игрушки в продажу также поступят друзья-бутерброды, придуманные Одри из Канады, кошка Лиепы из Литвы, яичница Зоси из Польши и птица Ника из США.