IKEA создала мягкую игрушку по мотивам рисунка питерского школьника
В продаже собака-русалка появится осенью 2021 года.
Фото © IKEA
IKEA создала мягкую игрушку по мотивам рисунка мальчика из Санкт-Петербурга по имени Савва. Школьник стал одним из победителей ежегодного конкурса компании, результаты которого опубликованы на официальном сайте.
Россиянин нарисовал собаку-русалку в фиолетовой шляпе, которая, по его замыслу, помогает всем, кто попал в беду. Кроме этой игрушки в продажу также поступят друзья-бутерброды, придуманные Одри из Канады, кошка Лиепы из Литвы, яичница Зоси из Польши и птица Ника из США.
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Лимитированную коллекцию "Сагоскатт" можно будет найти в магазинах осенью 2021 года. Средства, вырученные с продажи игрушек в России, IKEA направит на развитие социальных проектов с местными общественными организациями.
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