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IKEA создала мягкую игрушку по мотивам рисунка питерского школьника

В продаже собака-русалка появится осенью 2021 года.

11 марта 2021, 10:34
<p>Фото © <a href="https://newsroom.inter.ikea.com/news/five-kid-s-drawings-selected-from-more-than-66000-submissions-to-the-soft-toy-drawing-competition-wi/s/7ff3b74c-b141-4b83-b1ae-31b81798c554" target="_blank" rel="noopener noreferrer">IKEA</a></p>

Фото © IKEA

IKEA создала мягкую игрушку по мотивам рисунка мальчика из Санкт-Петербурга по имени Савва. Школьник стал одним из победителей ежегодного конкурса компании, результаты которого опубликованы на официальном сайте.

  • Фото © IKEA
    Фото © IKEA
  • Фото © IKEA
    Фото © IKEA
  • Фото © IKEA
    Фото © IKEA
  • Фото © IKEA
    Фото © IKEA

Фото © IKEA

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Россиянин нарисовал собаку-русалку в фиолетовой шляпе, которая, по его замыслу, помогает всем, кто попал в беду. Кроме этой игрушки в продажу также поступят друзья-бутерброды, придуманные Одри из Канады, кошка Лиепы из Литвы, яичница Зоси из Польши и птица Ника из США.

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Лимитированную коллекцию "Сагоскатт" можно будет найти в магазинах осенью 2021 года. Средства, вырученные с продажи игрушек в России, IKEA направит на развитие социальных проектов с местными общественными организациями.

Ранее педиатры назвали 10 вещей, которых не должно быть в комнате малыша. По словам врачей, опасность могут представлять даже самые безобидные предметы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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