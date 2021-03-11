Жену Нетаньяху экстренно госпитализировали
Ближайшие несколько дней она проведёт в больнице.
Сара Нетаньяху. Фото © ТАСС / Алексей Никольский
Сара Нетаньяху, супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, минувшей ночью была экстренно госпитализирована. Об этом пишет Yahoo News.
Как стало известно, жена израильского премьера была доставлена в иерусалимскую больницу "Хадасса Эйн-Керем" с болями в области живота. Медики диагностировали у неё аппендицит и назначили операцию, так что ближайшие несколько дней Сара Нетаньяху проведёт в медицинском центре.
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Как отмечает портал, госпитализация супруги премьера произошла на фоне готовящегося визита главы Правительства Израиля в Объединённые Арабские Эмираты. Так, после бессонной ночи у койки жены в больнице Нетаньяху вылетит в Абу-Даби, где встретится с наследником престола ОАЭ Мухаммадом бен Заидом. Планируется, что встреча продлится два часа и сегодня же Нетаньяху вернётся на родину.
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