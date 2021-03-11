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Жену Нетаньяху экстренно госпитализировали

Ближайшие несколько дней она проведёт в больнице.

11 марта 2021, 10:41

Сара Нетаньяху. Фото © ТАСС / Алексей Никольский

Сара Нетаньяху, супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, минувшей ночью была экстренно госпитализирована. Об этом пишет Yahoo News.

Как стало известно, жена израильского премьера была доставлена в иерусалимскую больницу "Хадасса Эйн-Керем" с болями в области живота. Медики диагностировали у неё аппендицит и назначили операцию, так что ближайшие несколько дней Сара Нетаньяху проведёт в медицинском центре.

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Как отмечает портал, госпитализация супруги премьера произошла на фоне готовящегося визита главы Правительства Израиля в Объединённые Арабские Эмираты. Так, после бессонной ночи у койки жены в больнице Нетаньяху вылетит в Абу-Даби, где встретится с наследником престола ОАЭ Мухаммадом бен Заидом. Планируется, что встреча продлится два часа и сегодня же Нетаньяху вернётся на родину.

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Ранее Биньямин Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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