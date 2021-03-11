Более 140 школьников заболели после массового отравления в Барнауле

В столице Алтайского края Барнауле свыше 140 учеников школы № 128 обратились за медицинской помощью после массового отравления. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Всего к медикам за последнюю неделю обратилось 144 ребёнка", — приводит текст сообщения ТАСС.

Что послужило причиной отравления, не сообщается. Сейчас в образовательном учреждении работает специальная комиссия Роспотребнадзора, которая проводит эпидемиологическое расследование.

Согласно предварительным результатам, у заболевших детей выявлены разные диагнозы: гастроэнтерит, расстройство ЖКТ, ОРВИ. По словам директора учебного заведения, на данный момент ни одного подтверждённого случая отравления нет.

Напомним, c 18 февраля по 1 марта в Красноярске с жалобами на боли в животе было госпитализировано свыше 90 школьников. Позже это число увеличилось до 131. Источником отравления стали салаты в столовых учебных заведений, которые были приготовлены из сырых овощей без термической обработки. На сегодняшний день в больницах находится 24 ребёнка. Возбуждено три уголовных дела.

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