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Более 140 школьников заболели после массового отравления в Барнауле

Сейчас в учебном заведении комиссия Роспотребнадзора проводит расследование.

11 марта 2021, 11:01
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В столице Алтайского края Барнауле свыше 140 учеников школы № 128 обратились за медицинской помощью после массового отравления. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Всего к медикам за последнюю неделю обратилось 144 ребёнка", — приводит текст сообщения ТАСС.

Что послужило причиной отравления, не сообщается. Сейчас в образовательном учреждении работает специальная комиссия Роспотребнадзора, которая проводит эпидемиологическое расследование.

Согласно предварительным результатам, у заболевших детей выявлены разные диагнозы: гастроэнтерит, расстройство ЖКТ, ОРВИ. По словам директора учебного заведения, на данный момент ни одного подтверждённого случая отравления нет.

В Махачкале с отравлением госпитализированы 22 ребёнка и двое взрослых

В Махачкале с отравлением госпитализированы 22 ребёнка и двое взрослых

Напомним, c 18 февраля по 1 марта в Красноярске с жалобами на боли в животе было госпитализировано свыше 90 школьников. Позже это число увеличилось до 131. Источником отравления стали салаты в столовых учебных заведений, которые были приготовлены из сырых овощей без термической обработки. На сегодняшний день в больницах находится 24 ребёнка. Возбуждено три уголовных дела.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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