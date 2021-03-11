Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Москвичам пообещали "погоду на миллион"

Сейчас Центральная Россия находится во власти арктического антициклона.

11 марта 2021, 11:06
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал Лайфу, что в ближайшие сутки москвичей ожидает "погода на миллион", и объяснил, что это значит.

"В четверг, в ночь на пятницу и в первую половину пятницы характер метеорологических условий в Центральной России не изменится, поскольку мы оказались практически в самом сердце арктического антициклона. Такая погода на языке метеорологов называется "погода на миллион", — пояснил Тишковец.

Метеорологи оценили прогнозы китайских учёных о катастрофически долгом лете в России

Метеорологи оценили прогнозы китайских учёных о катастрофически долгом лете в России

Эксперт уточнил, что в этот период на небе россияне не увидят облаков, будет преобладать ясная погода и практически штилевой ветер. При этом видимость составит более десяти километров. В таких условиях, отметил метеоролог, мартовское солнце прогреет воздух до минус 5–10 градусов в течение сегодняшнего дня.

Жителей Сибири и Дальнего Востока предупредили об аномальном потеплении

Жителей Сибири и Дальнего Востока предупредили об аномальном потеплении

А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о частой смене погоды в марте.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Наталья Суворова
Наталья Суворова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Сын экс-владельца сети ресторанов "Сбарро" организовал ограбление своих друзей из-за того, что проигрался в покер

сегодня в 10:02

Москве пообещали потепление на 25 градусов за двое суток

сегодня в 02:37

Роскомнадзор всё ещё не получил ответа от Twitter по поводу удаления запрещённых материалов

сегодня в 10:33

Пенсионер 12 лет жил в доме с телом умершей жены, думая, что она уехала за границу

сегодня в 11:24

Путин: России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии

сегодня в 11:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1