Москвичам пообещали "погоду на миллион"

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал Лайфу, что в ближайшие сутки москвичей ожидает "погода на миллион", и объяснил, что это значит.

"В четверг, в ночь на пятницу и в первую половину пятницы характер метеорологических условий в Центральной России не изменится, поскольку мы оказались практически в самом сердце арктического антициклона. Такая погода на языке метеорологов называется "погода на миллион", — пояснил Тишковец.

Эксперт уточнил, что в этот период на небе россияне не увидят облаков, будет преобладать ясная погода и практически штилевой ветер. При этом видимость составит более десяти километров. В таких условиях, отметил метеоролог, мартовское солнце прогреет воздух до минус 5–10 градусов в течение сегодняшнего дня.

А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян о частой смене погоды в марте.

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