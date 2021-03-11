Путин потребовал не затягивать с введением механизма компенсации инвестиционных вычетов

Президент России Владимир Путин на совещании с Правительством РФ и представителями бизнеса потребовал от кабмина безотлагательно запустить механизм компенсации инвестиционных вычетов. Он напомнил, что анонсировал эту меру во время Послания Федеральному собранию в 2020 году, но "работа по её практической реализации затягивается".

"Обращаю внимание коллег из правительства: нужно отработать и запустить механизм компенсации инвестиционного вычета как можно быстрее, безотлагательно, в ближайшее время", — сказал Путин.

Он отметил, что в рамках этого механизма за счёт федеральных средств будут покрываться две трети доходов, недополученных регионами из-за предоставления инвестиционного налогового вычета по запускаемым проектам. Путин также призвал оказать системную поддержку инвестиционным проектам российского бизнеса.

Ранее Путин заявил, что России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии. Он отметил, что это произошло благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки.

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