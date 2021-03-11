Путин назвал 2020 год самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин назвал 2020 год наиболее тяжёлым в экономическом плане со времён окончания Второй мировой войны. Речь об этом зашла на совещании с правительством о мерах по повышению инвестиционной активности.

"Прошедший год оказался самым тяжёлым для глобальной экономики со времён окончания Второй мировой войны, да вы и сами об этом хорошо знаете. ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5 процента", — напомнил российский лидер.

Причины Путин назвал объективными: это и эпидемиологическая ситуация в мире, и вынужденные ограничения, что негативно сказалось на ведении бизнеса и экономической динамике в целом.

"Этот внезапный и столь масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий. В этих условиях страны с независимой макроэкономической политикой реализовали рекордные по объёму пакеты стимулирующих мер", — указал глава государства.

Как ранее сообщал Лайф, на том же совещании Путин отметил, что принятые властями меры поддержки позволили преодолеть спад в российской экономике, произошедший из-за пандемии коронавируса, и выйти на её восстановление.

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