Путин назвал 2020 год самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны
К этому привели объективные причины: это и эпидемиологическая ситуация в мире, и вынужденные ограничения, что негативно сказалось на ведении бизнеса и экономической динамике в целом.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин назвал 2020 год наиболее тяжёлым в экономическом плане со времён окончания Второй мировой войны. Речь об этом зашла на совещании с правительством о мерах по повышению инвестиционной активности.
"Прошедший год оказался самым тяжёлым для глобальной экономики со времён окончания Второй мировой войны, да вы и сами об этом хорошо знаете. ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5 процента", — напомнил российский лидер.
Причины Путин назвал объективными: это и эпидемиологическая ситуация в мире, и вынужденные ограничения, что негативно сказалось на ведении бизнеса и экономической динамике в целом.
"Этот внезапный и столь масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий. В этих условиях страны с независимой макроэкономической политикой реализовали рекордные по объёму пакеты стимулирующих мер", — указал глава государства.
Как ранее сообщал Лайф, на том же совещании Путин отметил, что принятые властями меры поддержки позволили преодолеть спад в российской экономике, произошедший из-за пандемии коронавируса, и выйти на её восстановление.
Лента новостей
Пенсионер 12 лет жил в доме с телом умершей жены, думая, что она уехала за границу
сегодня в 11:24
Путин: России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии
сегодня в 11:23
"Прессуют всех моих близких": Лайф пообщался с захватчиком офиса микрозаймов в Северодвинске и узнал о его претензиях к кредиторам
сегодня в 11:12
Выбор редакции
Путин: России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии
Эксперт рассказала о главной пользе кредитной карты
Елизавета II хочет помириться с принцем Гарри и Меган Маркл после скандального интервью
Нил Ушаков призвал сделать вакцину "Спутник V" доступной в Латвии
Парень записал страшное сообщение другу перед тем, как его жену нашли мёртвой в морозильной камере
Комментариев: 0