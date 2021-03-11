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Путин назвал 2020 год самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны

К этому привели объективные причины: это и эпидемиологическая ситуация в мире, и вынужденные ограничения, что негативно сказалось на ведении бизнеса и экономической динамике в целом.

11 марта 2021, 11:29
<p>Фото<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65134/photos/65336" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>© <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/65134/photos/65336" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал 2020 год наиболее тяжёлым в экономическом плане со времён окончания Второй мировой войны. Речь об этом зашла на совещании с правительством о мерах по повышению инвестиционной активности.

Путин: Ситуация в экономике РФ в 2020 году оказалась лучше, чем в США и ряде стран ЕС

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"Прошедший год оказался самым тяжёлым для глобальной экономики со времён окончания Второй мировой войны, да вы и сами об этом хорошо знаете. ВВП планеты за 2020 год сократился на 3,5 процента", — напомнил российский лидер.

Причины Путин назвал объективными: это и эпидемиологическая ситуация в мире, и вынужденные ограничения, что негативно сказалось на ведении бизнеса и экономической динамике в целом.

Путин назвал четыре основных приоритета для развития глобальной экономики

Путин назвал четыре основных приоритета для развития глобальной экономики

"Этот внезапный и столь масштабный кризис потребовал от государств экстраординарных действий. В этих условиях страны с независимой макроэкономической политикой реализовали рекордные по объёму пакеты стимулирующих мер", — указал глава государства.

Как ранее сообщал Лайф, на том же совещании Путин отметил, что принятые властями меры поддержки позволили преодолеть спад в российской экономике, произошедший из-за пандемии коронавируса, и выйти на её восстановление.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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