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Опубликовано 11 марта 2021, 14:24
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Пенсионер 12 лет жил в доме с телом умершей жены, думая, что она уехала за границу

Полиция ведёт расследование, однако не может установить обстоятельства смерти женщины.

Медики обнаружили труп пожилой женщины Кристины Мэлли, когда прибыли к ней, чтобы сделать прививку от коронавируса. При этом выяснилось, что умерла она ещё 12 лет назад, сообщает Evening Express.

Останки женщины, которой было немного за 80, обнаружили в конце января в пригородном доме её супруга в шотландском Абердине. При этом мужчина не подозревал, что проживает с трупом, думая, что его супруга уехала за границу. Выяснилось, что в таком состоянии женщина находится уже 12 лет. Расследованием дела занялась полиция.

В Уфе пенсионер полгода жил в квартире с телом брата, а соседям рассказывал, что тот на заработках — видео

Однако на данный момент правоохранители не могут выяснить обстоятельства гибели пенсионерки и считают её смерть необъяснимой.

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Фото © Pixabay

Артур Лапсаков
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