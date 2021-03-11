Пенсионер 12 лет жил в доме с телом умершей жены, думая, что она уехала за границу

Медики обнаружили труп пожилой женщины Кристины Мэлли, когда прибыли к ней, чтобы сделать прививку от коронавируса. При этом выяснилось, что умерла она ещё 12 лет назад, сообщает Evening Express.

Останки женщины, которой было немного за 80, обнаружили в конце января в пригородном доме её супруга в шотландском Абердине. При этом мужчина не подозревал, что проживает с трупом, думая, что его супруга уехала за границу. Выяснилось, что в таком состоянии женщина находится уже 12 лет. Расследованием дела занялась полиция.

Однако на данный момент правоохранители не могут выяснить обстоятельства гибели пенсионерки и считают её смерть необъяснимой.

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