Путин: России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии
По словам главы государства, это произошло благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки.
Путин — о российской экономике после пандемии коронавируса. Видео © LIFE
Принятые властями меры поддержки позволили преодолеть спад в российской экономике, произошедший из-за пандемии коронавируса, и выйти на её восстановление. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по мерам повышения инвестиционной активности.
"В период кризиса мы руководствовались чётким принципом: в сложной ситуации государство обязательно поддержит трудовые коллективы, предприятия, компании. Подставит плечо тем, кто ответственно работает, сохраняет занятость, вкладывается в развитие. Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей, бизнеса нам в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на её восстановление", — отметил глава государства.
Владимир Путин добавил, что в период пандемии реформы последних лет и новые возможности позволили России не ужесточать макроэкономическую политику.
А ранее сегодня в Кремле рассказали о шагах по улучшению ситуации в экономике. Власти России обсуждают помощь отдельным секторам экономики и слоям населения, которые наиболее в этом нуждаются.
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