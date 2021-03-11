Путин: России удалось преодолеть спад в экономике на фоне пандемии

Путин — о российской экономике после пандемии коронавируса. Видео © LIFE

Принятые властями меры поддержки позволили преодолеть спад в российской экономике, произошедший из-за пандемии коронавируса, и выйти на её восстановление. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по мерам повышения инвестиционной активности.

"В период кризиса мы руководствовались чётким принципом: в сложной ситуации государство обязательно поддержит трудовые коллективы, предприятия, компании. Подставит плечо тем, кто ответственно работает, сохраняет занятость, вкладывается в развитие. Благодаря своевременным, просчитанным мерам поддержки отраслей, бизнеса нам в целом удалось преодолеть спад в экономике и выйти на её восстановление", — отметил глава государства.

Владимир Путин добавил, что в период пандемии реформы последних лет и новые возможности позволили России не ужесточать макроэкономическую политику.

А ранее сегодня в Кремле рассказали о шагах по улучшению ситуации в экономике. Власти России обсуждают помощь отдельным секторам экономики и слоям населения, которые наиболее в этом нуждаются.

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