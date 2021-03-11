Нил Ушаков призвал сделать вакцину "Спутник V" доступной в Латвии
По его словам, когда речь идёт о здоровье граждан, нужно отбросить в сторону политические интересы.
Депутат Европарламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков призвал сделать российскую вакцину "Спутник V" доступной в Латвии после того, как она будет зарегистрирована в Евросоюзе.
"Я в данный момент отмёл бы всё, что связано с политикой, геополитикой, да и в принципе со всем, если на кону здоровье и интересы сограждан", — сказал Ушаков в телеканалу Rīga TV24, а отрывок из выступления опубликовал в "Инстаграме".
Он отметил, что, когда вакцина будет зарегистрирована в ЕС, необходимо приложить все усилия, чтобы в Латвии в широком ассортименте были и "Спутник V", и Pfizer, и AstraZeneca, и другие препараты.
Ушаков также призвал передать "что-нибудь хорошее от всех граждан" людям, которые "готовы пожертвовать своими бабушками" и отказаться от российской вакцины по политическим причинам.
Ранее в Чехии назвали российскую вакцину "Спутник V" одной из лучших.
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. Приём вакцины поспособствовал формированию гуморального и клеточного иммунитета к коронавирусу почти у 100% добровольцев. Кроме того, недавно стартовали международные клинические исследования антиковидной вакцины "Спутник лайт", а также была создана версия препарата, которую можно закапывать в нос.
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