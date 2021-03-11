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Путин рассказал о смягчении денежно-кредитной политики России в 2020 году

Этому поспособствовали реформы, возможности страны и укрепление финансовой устойчивости.

11 марта 2021, 11:40
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Президент России Владимир Путин отметил, что страна в 2020 году впервые в истории кризисов не ужесточала денежно-кредитную политику, а смягчала её.

"Впервые в современной истории России мы не ужесточали макроэкономическую политику в условиях кризиса, а напротив, ответили на возникающие проблемы смягчением подходов в этой сфере", — сказал российский лидер.

Глава государства указал, что это стало возможным благодаря реформам последних лет, нашим новым возможностям, укреплению финансовой устойчивости и экономического суверенитета.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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