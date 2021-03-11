Путин рассказал о смягчении денежно-кредитной политики России в 2020 году
Этому поспособствовали реформы, возможности страны и укрепление финансовой устойчивости.
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Президент России Владимир Путин отметил, что страна в 2020 году впервые в истории кризисов не ужесточала денежно-кредитную политику, а смягчала её.
"Впервые в современной истории России мы не ужесточали макроэкономическую политику в условиях кризиса, а напротив, ответили на возникающие проблемы смягчением подходов в этой сфере", — сказал российский лидер.
Глава государства указал, что это стало возможным благодаря реформам последних лет, нашим новым возможностям, укреплению финансовой устойчивости и экономического суверенитета.
Ранее Владимир Путин назвал 2020 год самым тяжёлым для глобальной экономики после Второй мировой войны. К этому привели объективные причины: это и эпидемиологическая ситуация в мире, и вынужденные ограничения, что негативно сказалось на ведении бизнеса и экономической динамике в целом.
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