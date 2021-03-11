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Елизавета II хочет помириться с принцем Гарри и Меган Маркл после скандального интервью

В скором времени монарх позвонит внуку, чтобы уладить накопившиеся конфликты.

11 марта 2021, 11:36
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/kensingtonroyal/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kensington Palace</a></p>

Фото © Instagram / Kensington Palace

Елизавета II собирается положить конец конфликтам с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. В ближайшее время британская королева позвонит своему внуку, чтобы наконец-то решить все острые вопросы. Об этом пишет Daily Mail. Судя по скандалу вокруг недавнего интервью, у членов королевской семьи накопилось немало претензий друг к другу.

15 признаний из интервью Меган Маркл и принца Гарри, после которых все возненавидели королевскую семью

15 признаний из интервью Меган Маркл и принца Гарри, после которых все возненавидели королевскую семью

Отмечается, что Елизавета II запретила своим придворным обсуждать интервью герцога и герцогини Сассекских, тем более с журналистами. Тем не менее источник сообщил изданию, что во дворце в шоке от произошедшего и некоторым не терпится публично опровергнуть сказанное Маркл.

Напомним, в большом интервью американской телеведущей Опре Уинфри Меган Маркл рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о самоубийстве.

Ранее Лайф сообщал, что французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил обложку с Елизаветой II, душащей Меган Маркл ногой.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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