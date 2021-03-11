Елизавета II хочет помириться с принцем Гарри и Меган Маркл после скандального интервью

Елизавета II собирается положить конец конфликтам с принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. В ближайшее время британская королева позвонит своему внуку, чтобы наконец-то решить все острые вопросы. Об этом пишет Daily Mail . Судя по скандалу вокруг недавнего интервью, у членов королевской семьи накопилось немало претензий друг к другу.

15 признаний из интервью Меган Маркл и принца Гарри, после которых все возненавидели королевскую семью

Отмечается, что Елизавета II запретила своим придворным обсуждать интервью герцога и герцогини Сассекских, тем более с журналистами. Тем не менее источник сообщил изданию, что во дворце в шоке от произошедшего и некоторым не терпится публично опровергнуть сказанное Маркл.