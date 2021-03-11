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Путин рассказал о попытках зарубежных стран ограничить Россию "только за то, что она существует"

Самое главное в реакции Москвы на подобное — правильные шаги, направленные на собственное развитие, например импортозамещение.

11 марта 2021, 13:35

Путин рассказал о попытках зарубежных стран ограничить Россию "только за то, что она существует". Видео © Трансляция

Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные государства ограничивают РФ в экономическом плане "только за то, что мы существуем".

"Самое главное в нашей реакции на политически мотивированные ограничения в экономике, кстати говоря, только за то, что мы существуем, и за то, что проявляем способность защищать свои национальные интересы. <...> Самое главное — это создание конкурентных условий для ведения бизнеса внутри страны", — отметил российский лидер на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

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Путин отметил важность импортозамещения в этом вопросе, а также создания условий для привлечения инвестиций и отечественных, и зарубежных. Президент подчеркнул, что если представители власти всех уровней это сделают, то "шаги любого свойства", предпринимаемые в отношении России, пойдут только на пользу.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин потребовал не затягивать с введением механизма компенсации инвестиционных вычетов. Он также призвал оказать системную поддержку отечественным инвестиционным проектам.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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