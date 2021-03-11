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Путин начал подготовку к Посланию Федеральному собранию

Глава государства уточнил, что мнения первых лиц крайне важны.

11 марта 2021, 13:22

Путин начал подготовку к Посланию Федеральному собранию. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин сообщил, что начал подготовку послания к Федеральному собранию.

"Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации и правительстве начали работу по подготовке Послания Федеральному собранию, и мнения первых лиц наших компаний крайне важны", — отметил российский лидер.

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Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин может обратиться с ежегодным посланием к Федеральному собранию в конце марта — начале апреля, но и эти сроки могут быть сдвинуты. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что новая дата послания пока не определена.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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