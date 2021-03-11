Олимпийская чемпионка Светлана Журова рассказала Лайфу, смогут ли депутаты Госдумы сдать нормы ГТО
Парламентарий объяснила, стоит ли делать прохождение комплекса обязательным для чиновников.
Олимпийская чемпионка Светлана Журова рассказала, смогут ли депутаты Госдумы сдать нормы ГТО. Видео © LIFE
Ровно 90 лет назад в СССР был учреждён физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" (ГТО). Он просуществовал до развала Советского Союза и помог привлечь к занятиям физкультурой и спортом миллионы людей. С 2013 года в РФ началось возрождение комплекса ГТО в новом формате. За последние семь лет к нему присоединилось более 14 миллионов россиян, и треть из них успешно справились с испытаниями и получили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова рассказала Лайфу, смогут ли парламентарии сдать нормы ГТО, а также целесообразно ли вводить обязательное прохождение комплекса для чиновников.
"Многие депутаты сдадут, даже не сомневаюсь. По возрасту думаю, что многие сдадут на золото. Надо сказать, что в Госдуме очень много людей, которые имеют разряды по разным видам спорта, и это лишний раз доказывает, что человек, который занимался спортом, может достичь любого уровня, в том числе и в политике", — сказала Журова.
В ответ на вопрос корреспондента Лайфа о том, стоит ли вводить обязательную сдачу норм ГТО для чиновников и госслужащих, спортсменка заявила, что это нецелесообразно. По её словам, в СССР в своё время такая "обязаловка" практически уничтожила саму идею комплекса ГТО.
"Здесь нужен дух соперничества, то есть фестивали, соревнования ГТО. Это совсем другое дело, это мотивирует, и у людей сразу включается соревновательный дух. Такая тенденция совершенно иначе выстраивает отношение к комплексу в целом", — подытожила Журова.
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