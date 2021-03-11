Бастрыкин отстранил руководителей четырёх региональных управлений СК
В некоторых субъектах страны выявлены серьёзные недостатки в работе ведомства.
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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отстранил от исполнения должностных обязанностей глав региональных управлений по Калмыкии, Новосибирской, Курской и Тверской областям. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
"Назначено проведение комиссионных служебных проверок для полного и объективного исследования причин снижения показателей по основным направлениям деятельности подразделений", — заявила она.
Отмечается, что в ходе расширенного заседания, на котором подводили итоги работы Следкома за 2020 год, выявлены серьёзные недостатки в организации работы некоторых управлений. Анализ показал, что их причинами стали управленческие ошибки руководства, недостатки в планировании, волокита при расследовании уголовных дел, а также неправильно расставленные приоритеты и другие факторы.
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Так, в Тверской области обнаружили сокращение количества уголовных дел, направленных в суд для рассмотрения по существу, а также расследование значительного числа дел более двух месяцев при небольшой нагрузке на следователей. Кроме того, руководство СК удивило небольшое число расследованных дел о коррупции при росте количества таких сообщений в регионе.
В Новосибирской области отмечено общее ухудшение качества следствия, а в Калмыкии выявлены многочисленные факты вынесения необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел при незначительном числе расследованных.
Также ряд существенных недостатков по итогам прошлого года имеется в работе Следственного управления по Курской области.
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