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Бастрыкин отстранил руководителей четырёх региональных управлений СК

В некоторых субъектах страны выявлены серьёзные недостатки в работе ведомства.

11 марта 2021, 12:44
<p>Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1546987/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ</a></p>

Фото © СК РФ

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин отстранил от исполнения должностных обязанностей глав региональных управлений по Калмыкии, Новосибирской, Курской и Тверской областям. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

"Назначено проведение комиссионных служебных проверок для полного и объективного исследования причин снижения показателей по основным направлениям деятельности подразделений", — заявила она.

Отмечается, что в ходе расширенного заседания, на котором подводили итоги работы Следкома за 2020 год, выявлены серьёзные недостатки в организации работы некоторых управлений. Анализ показал, что их причинами стали управленческие ошибки руководства, недостатки в планировании, волокита при расследовании уголовных дел, а также неправильно расставленные приоритеты и другие факторы.

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Так, в Тверской области обнаружили сокращение количества уголовных дел, направленных в суд для рассмотрения по существу, а также расследование значительного числа дел более двух месяцев при небольшой нагрузке на следователей. Кроме того, руководство СК удивило небольшое число расследованных дел о коррупции при росте количества таких сообщений в регионе.

В Новосибирской области отмечено общее ухудшение качества следствия, а в Калмыкии выявлены многочисленные факты вынесения необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел при незначительном числе расследованных.

Также ряд существенных недостатков по итогам прошлого года имеется в работе Следственного управления по Курской области.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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