"Мы вообще не расистская семья": Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл

Герцог Кембриджский принц Уильям прокомментировал скандальное интервью своего брата принца Гарри и его супруги Меган Маркл, в котором пара заявила, что в королевской семье присутствует расизм.

15 признаний из интервью Меган Маркл и принца Гарри, после которых все возненавидели королевскую семью

По словам принца Уильяма, у них с братом ещё не было разговора на эту тему. Однако герцог Кембриджский собирается обсудить всё с родственником. Правда, он не уточнил, когда состоится этот разговор.