"Мы вообще не расистская семья": Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл
Он сообщил, что ещё не обсуждал эту тему с братом.
Фото © ТАСС / AP
Герцог Кембриджский принц Уильям прокомментировал скандальное интервью своего брата принца Гарри и его супруги Меган Маркл, в котором пара заявила, что в королевской семье присутствует расизм.
"Мы вообще не расистская семья", — заявил он телеканалу SkyNews.
15 признаний из интервью Меган Маркл и принца Гарри, после которых все возненавидели королевскую семью
По словам принца Уильяма, у них с братом ещё не было разговора на эту тему. Однако герцог Кембриджский собирается обсудить всё с родственником. Правда, он не уточнил, когда состоится этот разговор.
Напомним, в большом интервью американской телеведущей Опре Уинфри Меган Маркл рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о самоубийстве. В свою очередь в Букингемском дворце указали, что заявления Маркл о расовых вопросах вызывают беспокойство и будут изучены в частном порядке.
А ранее Лайф писал, что Елизавета II захотела помириться с принцем Гарри и Меган Маркл. Сообщается, что в скором времени монарх позвонит внуку, чтобы уладить накопившиеся конфликты.
Выбор редакции
Елизавета II хочет помириться с принцем Гарри и Меган Маркл после скандального интервью
Москва высказала возмущение Лондону из-за документов о попытках влияния на русскоязычные медиа
Дания экстренно приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за смертельных побочных эффектов
Олимпийская чемпионка Светлана Журова рассказала Лайфу, смогут ли депутаты Госдумы сдать нормы ГТО
Художница в ужасе обнаружила, какого цвета стали стены в квартире курильщика, который жил там 21 год
Комментариев: 0