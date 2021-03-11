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"Мы вообще не расистская семья": Принц Уильям отреагировал на скандальное интервью Меган Маркл

Он сообщил, что ещё не обсуждал эту тему с братом.

11 марта 2021, 12:22
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

Герцог Кембриджский принц Уильям прокомментировал скандальное интервью своего брата принца Гарри и его супруги Меган Маркл, в котором пара заявила, что в королевской семье присутствует расизм.

"Мы вообще не расистская семья", — заявил он телеканалу SkyNews.

15 признаний из интервью Меган Маркл и принца Гарри, после которых все возненавидели королевскую семью

15 признаний из интервью Меган Маркл и принца Гарри, после которых все возненавидели королевскую семью

По словам принца Уильяма, у них с братом ещё не было разговора на эту тему. Однако герцог Кембриджский собирается обсудить всё с родственником. Правда, он не уточнил, когда состоится этот разговор.

Напомним, в большом интервью американской телеведущей Опре Уинфри Меган Маркл рассказала о плохих отношениях с королевской семьёй, явном проявлении расизма по отношению к ней и запрете на публичные выступления. Также супруга принца Гарри призналась, что думала о самоубийстве. В свою очередь в Букингемском дворце указали, что заявления Маркл о расовых вопросах вызывают беспокойство и будут изучены в частном порядке.

А ранее Лайф писал, что Елизавета II захотела помириться с принцем Гарри и Меган Маркл. Сообщается, что в скором времени монарх позвонит внуку, чтобы уладить накопившиеся конфликты.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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