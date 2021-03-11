Украинский министр назвал "главную ошибку" Москвы по Донбассу. В РФ ему ответили

Министр по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины Алексей Резников назвал главную ошибку России в связи с конфликтом в Донбассе. Ему ответил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков — он в свою очередь увидел слабое место Киева по этому вопросу.

"Главная их ошибка — они так и не научились понимать Украину", — заявил Резников в интервью изданию "Обозреватель".

На слова украинского министра ответил член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков, он в свою очередь обозначил главную ошибку Киева по вопросу Донбасса: Незалежная не понимает и не хочет слышать своих граждан.

"Киев не может понять, что значительная часть граждан Украины не смирилась с тем, что произошло в 2014 году, с той политикой, которая проводилась и проводится при Порошенко, при Зеленском. Они вообще не понимают своих граждан, тем более тех, кто на сегодня уже стал гражданами Донецкой и Луганской народных республик. Киев совершенно не слышит людей, живущих в Донбассе. Украинские власти не считают их в принципе за людей", — отметил сенатор в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН".

Выход из конфликта Цеков видит в прямых переговорах Киева с ДНР и ЛНР, необходимо, чтобы они велись с учётом интересов жителей региона, но до тех пор, по мнению парламентария, ситуация фактически неразрешима.

В Киеве заявили, что доработали план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, который ранее был предложен Германией и Францией. Однако в РФ, которая является четвёртой стороной в переговорах в "нормандском формате", ничего об этих доработках не слышали. Так сказали в МИД РФ и Кремле.

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