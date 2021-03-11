Московский омбудсмен предложила сократить рабочую неделю для женщин

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила ввести четырёхдневную рабочую неделю для дам. Такую инициативу она озвучила в ходе круглого стола "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире CoViD-19".

"Я как уполномоченный по правам человека в Москве поддержу четырёхдневную рабочую неделю для женщин", — сказала Потяева.

Омбудсмен уточнила, что на женщин идёт увеличенная нагрузка, так как им приходится совмещать работу и "все заботы, которые есть". Потяева добавила, что сейчас в Госдуме обсуждают вопрос сокращения рабочих дней.

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