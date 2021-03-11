Московский омбудсмен предложила сократить рабочую неделю для женщин
По её словам, это необходимо из-за увеличенной нагрузки.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила ввести четырёхдневную рабочую неделю для дам. Такую инициативу она озвучила в ходе круглого стола "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире CoViD-19".
"Я как уполномоченный по правам человека в Москве поддержу четырёхдневную рабочую неделю для женщин", — сказала Потяева.
Омбудсмен уточнила, что на женщин идёт увеличенная нагрузка, так как им приходится совмещать работу и "все заботы, которые есть". Потяева добавила, что сейчас в Госдуме обсуждают вопрос сокращения рабочих дней.
Напомним, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что пандемия внесла новые краски в идею о четырёхдневной рабочей неделе, но переходить на неё нужно не в ущерб развитию экономики. Также Лайф рассказывал, что переход на четырёхдневную рабочую неделю поддерживает около половины россиян, а 4% предприятий уже внедрили такой формат.
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