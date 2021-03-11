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Московский омбудсмен предложила сократить рабочую неделю для женщин

По её словам, это необходимо из-за увеличенной нагрузки.

11 марта 2021, 12:18
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила ввести четырёхдневную рабочую неделю для дам. Такую инициативу она озвучила в ходе круглого стола "Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире CoViD-19".

"Я как уполномоченный по правам человека в Москве поддержу четырёхдневную рабочую неделю для женщин", — сказала Потяева.

Омбудсмен уточнила, что на женщин идёт увеличенная нагрузка, так как им приходится совмещать работу и "все заботы, которые есть". Потяева добавила, что сейчас в Госдуме обсуждают вопрос сокращения рабочих дней.

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Напомним, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что пандемия внесла новые краски в идею о четырёхдневной рабочей неделе, но переходить на неё нужно не в ущерб развитию экономики. Также Лайф рассказывал, что переход на четырёхдневную рабочую неделю поддерживает около половины россиян, а 4% предприятий уже внедрили такой формат.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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