Россиянам рассказали, машины какого цвета выгоднее всего покупать

Российские автомобилисты чаще всего покупают классические и более заметные на дороге чёрные машины, однако у данного цвета есть свои недостатки. Об этом рассказал председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев РФ в Свердловской области и автоэксперт Кирилл Форманчук в беседе с Ura.ru.

"Чёрный оттеняет, на нём не видны различные геометрические особенности автомобиля, он скрывает рельефность машины. Однако чёрную машину надо мыть чаще всего (на ней хорошо видна грязь)", — отметил эксперт.

По его словам, другие варианты цвета автомобиля могут иметь преимущества перед чёрным. Например, синий и красный удачно подчёркивают рельефность машины, а на белом хуже всего видна грязь, но хорошо заметны капли и непромытые участки.

В свою очередь автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов отметил, что различия в цветах автомобилей для России незначительны, поэтому можно покупать того оттенка, который нравится. Сами эксперты для личного пользования выбирают тёмные машины.

Ранее Лайф рассказывал, что на заводе в Елабуге выпустили пилотную партию Aurus. Планируется, что клиенты получат первые машины в мае этого года.

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