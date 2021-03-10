Rolls-Royce против Mercedes: на чём ездят российские звёзды

Звёзды эстрады ещё в советское время мечтали об иномарках. Такие машины считались настоящей роскошью, пересчитать их можно было по пальцам руки. Теперь дорогие спорткары и внедорожники уже не поражают воображение, хотя и остаются внешним атрибутом успеха. Лайф выяснил, какие машины предпочитают российские артисты.

Rolls-Royce тебе в гараж

В сентябре 2020 года восходящая звезда русского шоу-биза Алишер Моргенштерн посвятил песню английскому Rolls-Royce. Через месяц трек под таким же названием выпустили Тимати и Егор Крид, бывшие партнёры по лейблу Black Star. Клип уже собрал более 30 миллионов просмотров. Однако британских седанов с легендарной Никой на капоте в их гаражах не замечено.

Зато роскошное купе Rolls-Royce Phantom Coupe ценой около 30 миллионов рублей имеется у Василия Вакуленко, более известного в музыкальном мире как Баста. Это вполне объяснимо: Forbes называл его самым богатым рэпером России, а также самым высокооплачиваемым российским исполнителем моложе 40 лет. Годовой доход артиста (с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года) оценили почти в $7 млн. Это больше, чем у Филиппа Киркорова или Григория Лепса.

Рэпер Джиган (настоящее имя Денис Александрович Устименко-Вайнштейн) тоже часто публикует на своих страницах в соцсетях фотографии двух Rolls-Royce. Кадры сделаны на территории особняка. За рулём чёрного купе Rolls-Royce Wraith стоимостью более 22 миллионов рублей обычно передвигается супруга рэпера и звезда "Инстаграма" Оксана Самойлова.

Рэпер Джиган и его Rolls-Royce Фото © Instagram/iamgeegun

На певицу Валерию (Перфилову), которая приходится женой музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину, зарегистрировано даже два Rolls-Royce. Один был куплен в августе 2014 года. Это модель Ghost стоимостью около 30 миллионов рублей. Второй автомобиль этой же марки певица приобрела весной 2019 года. За рулём одного из них часто видят Пригожина.

Телеведущая и блогер Виктория Боня, известная по проекту "Дом-2", ранее каталась на спортивном паркетнике Porsche Cayenne S стоимостью около 13 миллионов рублей. В последнее время она передвигается по Москве за рулём чёрного внедорожника Rolls-Royce Cullinan. Стоимость этой модели начинается от 35 миллионов рублей.

Армия Mercedes

Егор Крид и его Mercedes G-class Фото © newsmuz

Продукция Mercedes пользуется в среде российского шоу-бизнеса особой популярностью. Например, Тимати и Егор Крид предпочитают брутальный Mercedes G63 в исполнении АМG, который в народе получил название "Гелендваген".

Музыканты купили свои внедорожники ещё в 2013 году, потратив по семь миллионов рублей. Последнее поколение Mercedes G63 АМG теперь стоит около 20 миллионов рублей. Тимати повесил на свой "гелик" красивые номера серии ММР77, которая закреплена за правоохранительными органами. Судя по многочисленным фотографиям, Тимати на дорогах обычно сопровождает ещё один Mercedes G63 с охраной.

Основатель лейбла Black Star и его сопровождение неоднократно привлекали внимание сотрудников ГИБДД и даже федеральных СМИ. Однажды в московском Шереметьево водители кортежа срезали путь, проехав по тротуарам и бордюрам. О манере езды Тимати говорит и база данных ГИБДД: за последние годы он умудрился собрать более 30 штрафов на общую сумму в 50 тысяч рублей.

Николай Басков выступает на шоу "Укравто", где представлены новинки Mercedes. Фото © JetSetter.ua

В списке давних поклонников автопроизводителей из Штутгарта есть, например, "золотой голос России" Николай Басков. По сведениям источника Лайфа, в декабре 2017 года артист купил Mercedes-Benz Мaybach S500. Новым такой автомобиль стоит 13 миллионов рублей.

На таком же Мaybach разъезжал рэпер Баста. В парке Вакуленко есть и другие модели Mercedes. Например, певец был замечен за рулём внедорожника Mercedes-Benz GLЕ 400 стоимостью от семи миллионов рублей, а в 2019-м он купил ещё один флагманский седан — Mercedes S500. Такая машина сейчас стоит от 11 миллионов рублей.

Преданным поклонником Mercedes является певец и продюсер Валерий Меладзе, который собрал в своём гараже около десятка автомобилей этой марки.

Валерий Меладзе и его автомобили марки Mercedes Фото © avtozvuk-info.ru

Например, в 2018 году певец купил сразу четыре Mercedes: бюджетный компакт-вэн В180, внедорожники GL400 и GLS350, а также GLS 63AMG. Последний стоит сейчас в автосалонах более 15,5 млн рублей. За певцом также числились внедорожники Mercedes GLЕ400 и GL500.

В 2020-м Меладзе пополнил свою коллекцию "гелендвагеном" G63 АМG. Актуальная цена — около 20 миллионов рублей. Артист показывал эту машину журналистам и признавался в любви к немецкому автопрому. Общее число автомобилей Меладзе, по данным источника Лайфа в ГИБДД, исчисляется десятками.

Вера Брежнева с автомобилем Mercedes Фото © Instagram/ververa

В семье брата певца — продюсера Константина Меладзе — тоже любят Mercedes. Например, его супруге, экс-участнице группы "ВИА Гра" Вере Брежневой, принадлежат два минивэна Mercedes V250. Стоимость подобной модели начинается от пяти миллионов рублей.

Поклонницей немецкого автопрома является и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова. Ранее за многодетной матерью числились седан Mercedes-Benz Е200 и паркетник Mercedes-Benz МL350. В 2016-м она купила внедорожник Cadillac Escalade.

В семье Валерии – Пригожина есть редкий экземпляр автомобиля из Штутгарта. По крайней мере, в июне 2020 года в Интернете появился ролик, в котором муж певицы передвигается за рулём нового внедорожника-пикапа Mercedes-Benz G-класса AMG 6x6, который стоит около 30 миллионов рублей. В России сейчас пытаются продать такую машину в исполнении ателье Brabus за 78 миллионов рублей.

Фото © Лайф

Восходящая рэп-звезда Алишер Моргенштерн в своих клипах часто демонстрирует относительно бюджетный седан Mercedes E200. По сведениям Лайфа, автомобиль оформлен на земляка артиста из Башкирии. За пару лет собственник автомобиля, судя по данным базы ГИБДД, умудрился собрать более 330 штрафов за нарушение ПДД.

Моргенштерн и его авто Mercedes Фото © Instagram/morgen_shtern

Телеведущая и певица Ольга Бузова тоже остановила свой выбор на Mercedes. В 2017 году, по данным Лайфа, звезда купила синий внедорожник Mercedes-Benz GLЕ 400. За новую модель дилеры просят от семи миллионов рублей.

Старый и Новый Свет

А вот фронтмен рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров, чей годовой доход Forbes оценивал в $8,8 млн, предпочёл продукцию другого немецкого концерна — BMW. В июне 2018 года он купил флагманский седан BMW 750LI, за который отдал восемь миллионов рублей. Сейчас подобная модель стоит около 12 миллионов.

Певица Полина Гагарина, которая, по оценке Forbes, тоже оказалась в десятке звёзд шоу-бизнеса с самым высоким доходом, остановила свой выбор на компактном британском паркетнике Range Rover Evoque, стоящем в зависимости от комплектации от трёх до пяти миллионов.

Певец Дима Билан долгое время ездил на американском внедорожнике Hummer H3, который ему подарили за участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" ещё в далёком 2006 году. До этого у Билана был BMW.

Павел Воля со своим автомобилем. Фото © "Авто Новатор"

Ведущий Comedy Club Павел Воля регулярно меняет машины. В его парке был заряженный BMW Х6 М стоимостью около 11 миллионов рублей, который он уже продал. Волю также видели за рулём спортивного Porsche 911 Targa 4 GTS стоимостью от 10 миллионов рублей, большого купе Porsche Panamera и американского внедорожника Hummer H2. Одной из последних покупок, судя по фотографиям в соцсетях комика, стало британское купе Bentley Continental GT, которое новым стоит около 15 миллионов рублей. В Сети можно найти фотографии с этим автомобилем, госномер которого совпадает с тем, что Воля использовал на других машинах.

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