Строители, блогеры, врачи. Чьи Rolls-Royce и Lamborghini эвакуируют в Москве за нарушения правил Столичные власти регулярно публикуют фото Bentley, Porsche, Rolls-Royce и Lamborghini стоимостью в десятки миллионов, грубо нарушающих ПДД и правила парковки. Life.ru выяснил, кому они могут принадлежать. 13 октября, 21:11 В Москве богачи на дорогих автомобилях ежемесячно собирают сотни штрафов за разные нарушения ПДД. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Сергей Мальгавко, © Telegram / Дептранс Москвы, © Telegram / Дептранс Москвы

Bentley и Porsche Парвиза Ясинова, наследника олигарха

С велодорожки эвакуировали одетое в алюминий купе Bentley Continental GT — аналог с таким же пробегом стоит сейчас около 30 млн рублей. Водит этот роскошный автомобиль лихач. Его рекорд — 34 нарушения за месяц. Там весь набор: превышение скорости, игнорирование разметки и дорожных знаков, движение по полосе для общественного транспорта, нарушение правил парковки. Складывается впечатление, что водитель всегда и везде ездит на 30 км/ч быстрее положенного, а штрафы не помеха, он оплачивает их оптом, раз в пару недель.

Bentley Парвиза Ясинова. Фото © Telegram / Дептранс Москвы

Bentley, судя по всему, принадлежит 37-летнему Парвизу Ясинову — наследнику олигарха и отцу ребёнка Юлии Волковой из группы «Тату». Кажется, ему уже надоело кататься на представительском классе. Парвизу приписывают и новую игрушку — электрический спорткар Porsche Taycan Turbo ценой около 12 млн рублей. За это время спорткар попал в одно ДТП и нарвался на 79 штрафов, из них не оплачены 52 на общую сумму 89 тысяч рублей.

Porsche Парвиза Ясинова. Фото © platesmania.com

Раньше имя Парвиза Ясинова гремело в СМИ. Он был завсегдатаем и светской, и криминальной хроники. Оставил солистку группы «Тутси» ради тёмненькой из «Тату». Он якобы угрожал пистолетом заведующему Музея Москвы из-за дорожного конфликта, потом находился полгода в СИЗО по подозрению в вооружённом нападении на отцовских бизнес-партнёров. Родитель Парвиза, Обид Ясинов, провёл в девяностых приватизацию советского треста «Мосстроймеханизация-5» и стал в эпоху Лужкова одним из крупнейших строительных подрядчиков столицы. Но уже как три года Ясинов-старший сидит в тюрьме, его приговорили к семи годам строгого режима за дачу взятки.

Парвиз Ясинов с Юлией Волковой из «Тату». Фото © ТАСС / Олег Дьяченко

Rolls-Royce компании нефтегазового магната Рашида Сардарова

За парковку на велодорожке оштрафовали особый удлинённый седан Rolls-Royce Phantom — похожую модель с таким же пробегом недавно продали за 36 млн рублей. В прошлом месяце водитель респектабельной машины собрал и аккуратно оплатил 78 штрафов, все были за превышение скорости. Судя по всему, тот, кто сидел за рулём, вообще не сбавлял газ. Удивительно, что за всё время он попал лишь в одно и не очень опасное ДТП.

Rolls-Royce компании Рашида Сардарова. Фото © Telegram / Дептранс Москвы

Rolls-Royce управляется профессиональным шофёром, а право собственности оформлено на юрлицо — ООО «Южно-Уральская индустриальная компания». Это предприятие является частью нефтегазовой бизнес-империи миллиардера Рашида Сардарова. Деловые СМИ писали, что он один из первых «новых русских», кто пересел на автомобиль марки Rolls-Royce.

Сардаров входит в список «500 богатейших людей России». У него есть горное поместье в Нижней Австрии и ранчо в Намибии, а, по данным французских СМИ, ещё и виллы в Таннероне и Гримо. При этом Запад не наложил на него никаких санкций. Взлёт карьеры Сардарова начался в девяностых с поста гендиректора фирмы, получившей после перестройки право перерабатывать газ с Карачаганакского газоконденсатного месторождения. Рашид Сардаров попадал на передовицы глянцевых изданий дважды: когда пригласил спеть для жены Элтона Джона и когда закатил свадьбу для дочери с участием Робби Уильямса.

Рашид Сардаров с дочерью и женой. Фото © Life.ru

Lamborghini блогера

С велодорожки эвакуировали лютый спорткар Lamborghini Aventador — похожие варианты обойдутся в сумму около 50 млн рублей. Водитель нарушает правила в среднем десять раз в месяц, причём не платит за парковку и неправильно паркуется даже чаще, чем превышает скорость и проезжает на красный свет. Все штрафы были оперативно погашены. Из данных ГИБДД кажется, что на этом авто ездят нерегулярно и случается простой по несколько месяцев в гараже.

Lamborghini Aventador, на котором ездит блогер Асхаб Тамаев. Фото © Telegram / Дептранс Москвы

В прошлом июне этот Lamborghini купил выпускник Саратовской юридической академии 30-летний Магомед Гасанов. Непонятно, чем он занимается. ИП или компаний нет, самозанятым не числится, раньше был прописан в дагестанском селе Кочубей, сейчас в Астрахани. К слову, на спорткаре висят астраханские номера. Но, если верить соцсетям, водит престижную тачку не Гасанов, а блогер 23-летний Асхаб Тамаев, известный под ником Халк. В какой-то момент машину переодели и перекрасили из чёрного в бирюзовый цвет.

Хотя Тамаев начал раскручиваться совсем недавно, у него уже 4,6 млн подписчиков в YouTube и 15,4 млн в Instagram**. Он успел получить в лицо за неправильную парковку, дать пощёчину подростку у «Москвы-Сити», бросить вызов лучшим гонщикам Таджикистана, лишиться на месяц прав из-за нарушения сроков регистрации авто, попасться на езде без прав. А ещё Тамаев постоянно хвастается якобы своим автопарком на шесть суперкаров. Впрочем, точно у него есть только Rolls-Royce Cullinan, на кого записаны остальные — неизвестно.

Блогер Асхаб Тамаев на фоне якобы своего автопарка. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tamaaev

Lamborghini мостостроителя Михаила Амиряна

На другом конце Москвы с велодорожки эвакуировали ещё один Lamborghini Aventador 2018 года. Модель попроще предыдущей, зато в эксплуатации всего два года. Стоимость аналогичная. Вплоть до недавнего времени этот Lamborghini принадлежал 43-летнему Михаилу Амиряну. В период его владения авто часто, до десяти раз в месяц, штрафовали за превышение скорости, нарушения правил парковки, несоблюдение требований разметки и знаков. После смены собственника не штрафовали ни разу.

Lamborghini Aventador эвакуировали из-за парковки на велодорожке. Фото © Telegram / Дептранс Москвы

Михаил Амирян — единоличный учредитель компании «Бамстройтехнологии», специализирующейся на строительстве железных дорог и мостов на севере-востоке России. Доходы 6–7 млрд рублей в год. Согласно базе СПАРК, Амирян получил бизнес от стареющего отца. Они оба ведут дела своеобразно. Похоже, что папина фирма, увязнув в тяжбах с контрагентами, была сначала переписана на постороннего человека с признаками зиц-председателя, а потом канула в Лету, слившись с какой-то уже несуществующей конторой. В свою очередь, сыновьи компании закрывались налоговиками из-за недостоверного юрадреса, одна из них отбилась в суде от обвинений в якобы неотработанном 35-миллионном авансе на строительство казарм для Минобороны. Есть пятно и на репутации компании «Бамстройтехнологии». Из судебных материалов от 2022 года следует, что эта организация заключила с банкротящимся аффилированным юрлицом притворную сделку с целью выведения из состава имущества должника почти 30 млн рублей.

Михаил Амирян. Фото © Telegram

Bentley Flying Spur врача

За парковку на газоне оштрафовали роскошный седан Bentley Flying Spur 2020 года — аналоги стоят около 30 млн рублей. За год водитель этого представительского автомобиля нарушил сто раз правила парковки и дорожного движения. В основном это превышение скорости, игнорирование знаков и неуплата за стоянку в центре Москвы.

Bentley Flying Spur, припаркованный на газоне. Фото © Telegram / Дептранс Москвы

Bentley, судя по всему, принадлежит 40-летнему пластическому хирургу Дмитрию Мельникову. Его специальность — женская грудь. И в своём деле он звезда. У него 22 тысячи подписчиков в Telegram и 290 тысяч в Instagram**. За честь сфотографироваться с ним считает телеведущая Виктория Лопырёва. Другом его называют вице-президент банка Наталия Малинова и бывшая футболиста сборной Алана Мамаева. Вокруг Дмитрия Мельникова вечно кружат красавицы со следами пластики на лице. Последние полтора года их стало особенно много потому, что он открыл практику в ОАЭ.

Дмитрий Мельников теперь живёт на два города: оказывает услуги в Дубае как частник и в Москве как врач центра при одном из институтов пластической хирургии и косметологии. Во всём Мельникова поддерживает его светская львица — жена. Например, она помогла ему организовать форум, посвящённый профилактике рака груди, в пятизвёздочном отеле.

Дмитрий Мельников с супругой и Викторией Лопырёвой на вечеринке. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)

Что делать с водителями дорогих машин, чтобы они соблюдали правила? 0 Нужно ввести кратный штраф в зависимости от стоимости автомобиля Нужно эвакуировать их автомобили, а водителей заставлять сдавать правила Пусть с ними разбираются силовики и налоговая

Авторы Пётр Егоров