Кто стоит за московскими гей-клубами, которые в разгар СВО пародируют военных Общественники просят проверить популярные в ЛГБТ*-тусовке ночные клубы Москвы на дискредитацию Армии России. К тому же, несмотря на новый закон, эти заведения продолжают работать. Кто за ними стоит? 7 октября, 21:17 Ночной клуб «Три обезьяны» просят проверить на дискредитацию ВС РФ. Обложка © Коллаж Life.ru. Фото © Freepik, Freepik / Sketchepedia

Почему против «Трёх обезьян» ополчились местные жители

В Пресненском районе напротив Московского зоопарка во дворе зданий Минприроды и Совета судей РФ работает популярный в ЛГБТ*-среде клуб «Три обезьяны». Его двери распахиваются каждый день в будни с 22 вечера и до шести утра, а в выходные с 21:00 до восьми. Учитывая, что рядом располагаются многоквартирные дома, местные вынуждены сталкиваться с ЛГБТ**-представителями регулярно. Народ соседством недоволен, но сделать ничего не может.

— «Не своих» охрана отгоняет. Камеры на входе заклеивают стикерами, чтобы ничего не утекло в Сеть. В июле приезжали силовики и сорвали одну вечеринку, но уже на следующий день клуб снова открыли, — рассказывают жители.

Вместо вывески на клубе картина с тремя обезьянами. Фото © Google

Год назад «Три обезьяны» не стеснялись. В соцсетях клуба выкладывались недвусмысленные фотографии с переодетыми в женщин и полуголыми мужиками. Сейчас заведение осторожничает. Старые профили в запрещённых соцсетях уничтожены, осталось лишь закрытое сообщество в VK на четыре тысячи человек.

По данным активистов Пресненского района, внутри клуба ничего не поменялось: якобы в зале целуются парни, а на сцене идёт травести-шоу. Более того, в арсенале «Трёх обезьян» могли появиться новые фишки: шутки про спецоперацию и костюмы ВДВ. Косвенно об этом свидетельствуют фото, опубликованные Telegram-каналами Mash и SHOT. Местные обратились в полицию и попросили провести проверку по статье «Дискредитация ВС РФ». Личным обращением в МВД их поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Также под проверку попадёт родственный «обезьянам» клуб «Центральная станция» в Даниловском районе столицы.

Кто владеет столичными клубами «для своих»

После законов о запрете ЛГБТ*-пропаганды и признания этого движения экстремистским, в Москве продолжили работу три площадки «для своих». Злые языки относят к ним клубы «Три обезьяны», «Центральная станция» и сауна Voda Spa. Их основателем и совладельцем СМИ называют бизнесмена Илью Абатурова. Сам он считает, что новые законы ни к нему, ни к его бизнесу не относятся.

— Клубы не заточены, чтобы обслуживать гомосексуалов, лесбиянок или трансгендеров. У нас нет определения гей-клубов. Я не понимаю, как можно их закрыть. Невозможно определить, что это такое. Туда приходят люди разных ориентаций. Пускают всех, не дискриминируют никого, — высказался Абатуров.

Но если верить отзывам, то это не так. Женщины пишут, что их или «не пускают», или пускают, но «унижают» и «мисгендерят».

Отзыв на бар «Три обезьяны». Фото © reviews.yandex.ru

В ЛГБТ*-тусовке 56-летний Илья Абатуров — человек легендарный. В начале нулевых пресса величала его буревестником «клубной голубой революции» и «монополистом в области гей-досуга столицы». Он принимал в качестве почётных гостей мировых звёзд: известных модельеров Джанфранко Ферре и Жан-Поля Готье, музыканта Жан-Мишеля Жарра и кинорежиссёра Франсуа Озона.

Карьера Абатурова началась с работы на международных круизах. Сколотив первый капитал, он открыл ресторан «Премьера» в московском Доме актёра. Место стало популярным среди москвичей нетрадиционной ориентации.

— И тогда мы решили сделать гей-клуб. В 1995 году открыли «Три обезьяны», а ещё через пару лет — «Центральную станцию», — открыто гордился Абатуров.

Оба клуба неоднократно переезжали, но всегда открывались вновь. «Центральная станция» изначально находилась в пристройке к ДК на Дубровке, где шёл мюзикл «Норд-Ост». Когда террористы захватили заложников, клуб не работал, но и не пустовал. В его подвале 15 человек делали некий малобюджетный фильм. СМИ тогда удивлялись, почему нет никакой информации о них. Сам Абатуров говорил в интервью, что спецназ штурмовал зал с заложниками именно со стороны его клуба. А слухи, что террористы якобы хранили боеприпасы в «Центральной станции», он опроверг.

Илья Абатуров и Жан-Поль Готье. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dil2

Формально Илья Абатуров не имеет отношения к заведениям, которые основал, с 2015 года. Старые юрлица ликвидированы, а новые учреждены без него. У Абатурова остаётся ИП в сфере коммерческого консультирования и ООО по организации питания. Речь может идти о дроблении бизнеса.

В настоящий момент «Три обезьяны», «Центральная станция» и Voda Spa управляются через компании «Тюльпан», «Нарцисс» и «Лотос». Суммарный доход за прошлый год перевалил за 266 миллионов рублей. Управляют бизнесом по бумагам знакомые Абатурову люди. Например, его сосед по дачному участку — Данила Филиппов.

В центре Илья Абатуров, Данила Филиппов (слева). Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dil2

В своё время Абатуров приобрёл 60 соток земли в подмосковном посёлке Зеленоградский и обустроил там нечто похожее на «дворец наслаждений». Два больших добротных дома, в одном из них прописан упомянутый Филиппов. Во дворе цветники и помпезный фонтан, в котором плещутся домашние любимцы Абатурова: три овчарки и несколько кошек. Есть баня, шашлычный домик, беседки и главный аттракцион — уличный бассейн с лежаками.

— Друзья молодеют, — шутят про окружение Абатурова его подписчики в соцсетях.







* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Фото © Freepik Нужно ли закрывать тематические клубы и заведения для ЛГБТ*? 0 Обязательно, тем более есть соответствующий закон Нет, если они работают на законных основаниях и ничего не нарушают Пусть с этим разбираются силовики

Авторы Пётр Егоров